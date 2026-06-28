El socialista Juan Álvarez pide al PP que explique cómo se incorporará Oviedo a la red de agua regenerada

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una batería de preguntas para conocer cuál será el papel de Oviedo en la futura red asturiana de distribución de agua regenerada, después de que el Gobierno de Asturias aprobara una inversión de 33,86 millones de euros destinada a ejecutar la primera fase de las conducciones que llevarán este recurso desde la estación depuradora de Villaperi hasta las áreas industriales de Gijón y Avilés.

La actuación forma parte de la transformación de la depuradora de Villaperi en una biofactoría de referencia, capaz de suministrar agua regenerada para usos industriales, reducir el consumo de agua potable y reforzar la seguridad hídrica de la región. Sin embargo, la información difundida tras la aprobación del proyecto no aclara qué papel desempeñará Oviedo ni qué infraestructuras están previstas para el municipio.

El concejal socialista Juan Álvarez recuerda que la incorporación de la capital asturiana a esta red es una reivindicación que el PSOE viene defendiendo desde hace casi tres años. En septiembre de 2023, los socialistas propusieron que el Ayuntamiento solicitara la adhesión de Oviedo a la red para abastecer a los polígonos industriales y utilizar agua regenerada en el riego de zonas verdes y el baldeo de calles. La iniciativa volvió a plantearse en diciembre de 2024 ante la falta de avances por parte del Gobierno municipal.

"Durante todo este tiempo el equipo de gobierno ha respondido que estaba trabajando con el Principado y que los servicios técnicos analizaban la incorporación de Oviedo a esta red. Ahora que el proyecto avanza y cuenta con financiación, es el momento de conocer en qué situación se encuentra realmente nuestro municipio", afirma Álvarez.

El edil considera que la conexión de Oviedo a esta infraestructura resulta estratégica para el desarrollo económico y ambiental del concejo. "No podemos permitir que nuestros polígonos industriales queden en desventaja respecto a otros municipios. Disponer de agua regenerada supone mejorar la competitividad de nuestras empresas, atraer nuevas inversiones y, al mismo tiempo, ahorrar agua potable para los usos que realmente la necesitan", sostiene.

Con ese objetivo, el Grupo Municipal Socialista solicitará en la próxima Comisión de Urbanismo que el Gobierno local detalle dónde estará ubicado el punto de conexión de la red para Oviedo, qué polígonos o áreas empresariales podrán beneficiarse del suministro y cuál será el ahorro estimado de agua potable que permitirá esta infraestructura.

Álvarez recuerda además que el propio Ejecutivo municipal aseguró, en respuesta a anteriores iniciativas socialistas, que Oviedo formaba parte de los trabajos de coordinación con el Principado. Por ello, considera que ha llegado el momento de ofrecer explicaciones. "Si existe una planificación para incorporar a Oviedo, debe hacerse pública. Y si no existe, el Gobierno de Canteli tiene que explicar por qué nuestra ciudad vuelve a quedarse fuera de una infraestructura estratégica para el desarrollo industrial y la adaptación al cambio climático", concluye.

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El PSOE defiende desde 2023 que el agua regenerada producida en Villaperi constituye una oportunidad para garantizar el suministro a la industria y, al mismo tiempo, reducir el consumo de agua potable en el mantenimiento de zonas verdes y la limpieza viaria, contribuyendo así a mejorar la adaptación del municipio frente a los episodios de sequía y al creciente estrés hídrico.