Un Vesu que pega con fuerza

Tras una primera jornada con el corazón, llegó el momento de que el físico entrase en juego. El festival Vesu celebró ayer por la tarde noche su esperada segunda jornada en el Espacio FMC, habilitado en el colegio de los Dominicos, en el Campillín, que presumió de lleno técnico con una carpa que rozó el millar de personas y un público entregado a "La sonrisa de Julia", María Arnal, "Depresión Sonora", pero, sobre todo, a al grupo asturiano en pleno ascenso nacional "Puño Dragón", que elevaron varios grados la temperatura en la carpa de los conciertos. "Es un grupazo", eran las palabras que más se escuchaban en los corrillos tras la actuación de los ovetenses, aunque la satisfacción total del público con las bandas también se puede extrapolar al resto de la velada.

Tras una animada sesión vermú al mediodía, los platos fuertes del cartel del sábado también fueron madrugadores. Los primeros en subirse al escenario fueron los veteranos "La sonrisa de Julia". A las 19.00 horas brindaron el primer recital, en el que hubo momentos tanto para el baile como para la faceta más emocional, ya que la banda liderada por Marcos Cao sufrió hace pocos días la pérdida de un familiar. La formación configuró un concierto con espacio tanto para los temas de su nuevo disco, "Enemigo", como para clásicos de sus trabajos anteriores.

"Depresión sonora", durante su concierto en el Vesu. / Irma Collín

Las primeras explosiones llegaron con el vallecano Marcos Crespo, más conocido como "Depresión sonora", arropado por sus cuatro músicos y un escenario plagado con "estrobos" a ratos, humo y visuales que fueron desde un cerebro a un caballo corriendo. El artista no escatimó a la hora de tocar temas como "Domingo químico", "No te hables mal" o "Cómo será vivir en el campo". La gente se lo pasaba bien y el artista, también. "Está siendo muy divertido", celebró Crespo, guitarra en mano, antes de lanzarse con "Apocalipsis virtual". Como siempre, los más bailones estaban en las primeras filas, donde se formó un pogo continuo que tuvo dos máximas expresiones: cuando uno de los instrumentistas se bajó del escenario para bailar con el público y con "Quiero ser artista".

"¡Otres tres!", pidió el público cuando anunció el último tema. "Mola el asturiano, es muy inclusivo", bromeó el cantante. La catarsis colectiva llegó cuando, para dar cierre de verdad a la actuación, subió a su "fan favorito" a la plataforma para cantar uno de sus temas más icónicos, "Gasolina y mechero", que el joven se sabía de principio a fin y que cantó ampliamente ante un público muy arriba. "Me ha molado mucho y estas actuaciones se salen de los típicos estribillos fáciles festivaleros", afirmó Luis Estaleya, que, como prometió en la edición previa de este diario, se dejó ver por el concierto y no quiso dejar de dar fe de que este era su artista predilecto del evento.

Público asistente al festival.

"¡Somos los ‘Puño Dragón’ y estamos en casa!". Ese fue el grito del cambio de tercio y lo primero que se escuchó, nada más subirse al escenario, de boca de Rafa Tarsicio, vocalista de la banda junto al también ex "Tigra" Germán Mingote. "Daremos mucho la chapa para que se note que en Asturias somos grandes anfitriones", prosiguió, presentando a los otros miembros del grupo, que son de fuera del Principado.

La banda arrancó a renglón seguido con "Rock and roll solar", "Bailén" y "Ladrando a tu puerta" , que se cantaron a pulmón y con muchos móviles en mano grabando el momento. ¿La complicidad con el público? Inigualable. El resto del concierto discurrió entre una fiesta y un paseo triunfal, donde era difícil distinguir quién se lo pasaba mejor, si estos chicos dedicados al rock clásico aproximado a las tendencias actuales, o un público volcado cada vez que les pedían que hicieran "ruido". "¡Acojonante, acojonante!", no paraban de celebrar los "Puño Dragón".

Tras ellos, llegó el turno de la esperada María Arnal, que al cierre de esta edición arrancaba con su concierto, diez minutos pasada la hora bruja para deleitar a los ovetenses con su propuesta que suma voz, literatura, inteligencia artificial y originalidad a raudales.

Noticias relacionadas

Hoy, el broche final del festival Vesu llegará en la sesión vermú que tendrá lugar en la Central Artística de Bueño, Ribera de Arriba, con "Begut" y "Billy boom band".