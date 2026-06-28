Vox pide aclarar la gestión de la licencia del supermercado de Cerdeño
La formación critica que el Ayuntamiento ignoró durante ocho meses las denuncias de particulares y los requerimientos del Principado sobre la tramitación del permiso
El grupo municipal de Vox solicitará explicaciones en la próxima Comisión de Urbanismo por la gestión del expediente relacionado con la licencia de un supermercado en Cerdeño. Tras revisar la documentación, la formación sostiene que el Consistorio permaneció ocho meses sin actuar pese a las denuncias de particulares y a los requerimientos del Principado de Asturias sobre posibles irregularidades urbanísticas. Según la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, «el Gobierno del PP ignoró y siguió tramitando, como si nada, la concesión de licencias», desatendiendo tanto los escritos de los ciudadanos como las advertencias regionales.
Vox afirma que el Ayuntamiento tampoco remitió la documentación solicitada por el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística del Principado, lo que obligó a la Inspección Urbanística Regional a desplazarse hasta las dependencias municipales para consultar el expediente. Como consecuencia de la inspección, el Consistorio inició un procedimiento de declaración de lesividad sobre la licencia concedida. Peralta aseguró que «los ovetenses merecen un Ayuntamiento que haga cumplir la ley con el mismo rigor para todos» y reclamó mayor transparencia, diligencia y seguridad jurídica en la gestión urbanística.
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