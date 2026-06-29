Activada la mudanza de un servicio público en Oviedo: empiezan las obras en un local de 1.400 metros junto a La Vega
El Registro de la Propiedad ocupará la antigua sede de la empresa Genei al «quedarse pequeñas» sus dependencias en Arzobispo Guisasola
El Registro de la Propiedad prepara su mudanza a unas nuevas instalaciones de 1.400 metros cuadrados situadas junto a la antigua fábrica de armas La Vega, en una operación que busca dejar atrás la falta de espacio de su actual sede de Arzobispo Guisasola, junto al Campillín. El organismo estatal encargado de dejar constancia de la titularidad de todos los inmuebles, ocupará un amplio local que hasta hace un año albergó la empresa de paquetería Genei. Aunque el traslado no había trascendido hasta ahora, los trabajos de adecuación ya han comenzado en el inmueble y desvelan los primeros pasos de un proceso para modernizar este servicio público.
Según ha podido saber este periódico, la operación se cerró directamente entre los responsables del Registro de la Propiedad en Madrid y la empresa Genei, que vendió el local, el bajo del número 2 de Marcelino Fernández, entre la antigua fábrica de armas y la plaza de la Cruz Roja, después de trasladar su actividad a unas nuevas oficinas en una planta de La Jirafa. El inmueble, por su amplitud y distribución, permitirá concentrar en unas instalaciones más modernas y funcionales a los cinco registros de la propiedad de Oviedo.
Ganar espacio
La decisión responde, sobre todo, a la necesidad de ganar espacio. Las actuales dependencias del número 42 de Arzobispo Guisasola llevan años soportando una intensa actividad administrativa. «Aquello se ha quedado pequeño para el volumen de trabajo que hay», resumía un registrador al ser consultado por este periódico sobre una mudanza que hasta ahora se había mantenido con la máxima discreción.
Los preparativos, sin embargo, ya son visibles. En los últimos días varios operarios trabajan en el interior del local realizando labores de adaptación para convertir el espacio en la futura sede registral. No se trata de un inmueble que parta de cero, ya que había sido objeto de una importante reforma hace apenas unos años para albergar la actividad de Genei, una empresa logística que llegó a superar los 20 millones de euros de facturación anual y que abandonó estas instalaciones tras su traslado a La Jirafa.
Precisamente esa reciente reforma facilitará previsiblemente la adecuación de las dependencias, reduciendo la necesidad de acometer obras estructurales de gran envergadura. Los trabajos actuales se centran en adaptar los espacios a las necesidades específicas de un registro de la propiedad, con zonas destinadas a atención al público, despachos, archivo y áreas de trabajo para el personal.
Por el momento no han trascendido ni los plazos previstos para completar el traslado ni la inversión que realizará el Registro de la Propiedad para poner en marcha las nuevas instalaciones. Tampoco se ha comunicado oficialmente la fecha en la que comenzará a prestar servicio la nueva sede.
Este movimiento llega posteriormente al traslado del Registro de lo Mercantil y de Bienes Muebles e Asturias a Montecerrao en 2024. Dicha institución llevó entonces sus dependencias al número 6 de la calle Aller, tras 24 años instalada en la calle Mayorazu del barrio de Vetusta. Aquel movimiento se justificó con los mismos argumentos que ahora llevan a impulsar la creación de una nueva sede para el Registro de la Propiedad.
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