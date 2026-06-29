Alarma de madrugada en Oviedo: el sobrecalentamiento de un patinete cuando estaba cargando obliga a intervenir a los bomberos en un piso

El susto despertó de madrugada a los vecinos de la calle Sacramento de Oviedo. Eran alrededor de las cuatro de la mañana cuando la rápida intervención de los bomberos evitó que el sobrecalentamiento de un patinete eléctrico terminara en un incendio.

A su llegada, los efectivos comprobaron que no había llamas, aunque el vehículo presentaba un importante calentamiento. La batería se había hinchado y estaba desprendiendo gases, sin llegar a prender fuego. Como medida de seguridad, los bomberos ventilaron la vivienda y sacaron el patinete al exterior para que se enfriara, eliminando así el riesgo de que la situación fuera a más.

El incidente quedó finalmente en un susto, sin que se registraran daños personales ni materiales de consideración.

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Tras la actuación, los Bomberos de Oviedo aprovecharon para recordar una serie de recomendaciones de seguridad a través de sus redes sociales. "Se recomienda evitar dejar los patinetes eléctricos cargando sin vigilancia dentro de los domicilios y, sobre todo, durante la noche", señalaron, insistiendo en la importancia de extremar las precauciones con este tipo de baterías para prevenir incidentes similares.