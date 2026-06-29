Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Alarma de madrugada en Oviedo: el sobrecalentamiento de un patinete cuando estaba cargando obliga a intervenir a los bomberos en un piso

El vehículo no llegó a incendiarse, pero si inundó de humo buena parte del inmueble

Estado en el que quedó el patinete.

Estado en el que quedó el patinete. / B. O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucas Blanco

Lucas Blanco

El susto despertó de madrugada a los vecinos de la calle Sacramento de Oviedo. Eran alrededor de las cuatro de la mañana cuando la rápida intervención de los bomberos evitó que el sobrecalentamiento de un patinete eléctrico terminara en un incendio.

A su llegada, los efectivos comprobaron que no había llamas, aunque el vehículo presentaba un importante calentamiento. La batería se había hinchado y estaba desprendiendo gases, sin llegar a prender fuego. Como medida de seguridad, los bomberos ventilaron la vivienda y sacaron el patinete al exterior para que se enfriara, eliminando así el riesgo de que la situación fuera a más.

El incidente quedó finalmente en un susto, sin que se registraran daños personales ni materiales de consideración.

Noticias relacionadas

Tras la actuación, los Bomberos de Oviedo aprovecharon para recordar una serie de recomendaciones de seguridad a través de sus redes sociales. "Se recomienda evitar dejar los patinetes eléctricos cargando sin vigilancia dentro de los domicilios y, sobre todo, durante la noche", señalaron, insistiendo en la importancia de extremar las precauciones con este tipo de baterías para prevenir incidentes similares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
  2. Conmoción en Oviedo: aparece muerto en su vivienda José Luis Alonso Tuñón, párroco de San Isidoro el Real
  3. Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
  4. Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
  5. Arde una autocaravana en Oviedo: la Policía detiene a una persona como presunta autora de las llamas
  6. Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
  7. Atención carbayones: los actos de la hoguera de San Juan cambian de horario por culpa de las altas temperaturas
  8. Abel Terente González, exdirector del hotel La Gruta y fundador del restaurante El Asador de Abel: 'Empecé de camarero para ganar algo de dinero e independencia, pero al final la profesión me fue enganchando

Alarma de madrugada en Oviedo: el sobrecalentamiento de un patinete cuando estaba cargando obliga a intervenir a los bomberos en un piso

Alarma de madrugada en Oviedo: el sobrecalentamiento de un patinete cuando estaba cargando obliga a intervenir a los bomberos en un piso

Los vecinos del este de Oviedo empiezan a trabajar "la cartografía del parque que queremos"

Los vecinos del este de Oviedo empiezan a trabajar "la cartografía del parque que queremos"

«Cine a la luz de la Luna» vuelve con 21 proyecciones al aire libre en distintos puntos de Oviedo

«Cine a la luz de la Luna» vuelve con 21 proyecciones al aire libre en distintos puntos de Oviedo

El hallazgo de una edificación al comienzo de la campaña arqueológica estival confirma la "extraordinaria importancia" del yacimiento romano de La Estaca

El hallazgo de una edificación al comienzo de la campaña arqueológica estival confirma la "extraordinaria importancia" del yacimiento romano de La Estaca

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, recibe a varios clubes ovetenses por sus éxitos deportivos: "Habéis llevado a Oviedo a lo más alto"

Piden seis años y medio de cárcel para un acusado de facilitar hachís a menores y ofrecer cocaína a una adolescente en Oviedo

Piden seis años y medio de cárcel para un acusado de facilitar hachís a menores y ofrecer cocaína a una adolescente en Oviedo

Alarma en uno de los puntos más fotografiados de Oviedo: un enorme roble "hermano del Carbayón" cae sobre el estanque de los patos del Campo

Alarma en uno de los puntos más fotografiados de Oviedo: un enorme roble "hermano del Carbayón" cae sobre el estanque de los patos del Campo

El pueblo venezolano se concentra en Oviedo en apoyo a las víctimas del terremoto: "Estamos muy lejos, pero tenemos el corazón muy cerca"

El pueblo venezolano se concentra en Oviedo en apoyo a las víctimas del terremoto: "Estamos muy lejos, pero tenemos el corazón muy cerca"
Tracking Pixel Contents