Alarma en uno de los puntos más fotografiados de Oviedo: un enorme roble "hermano del Carbayón" cae sobre el estanque de los patos del Campo

Alarma en el corazón verde de Oviedo. Uno de los robles centenarios del Campo San Francisco, hermano del legendario Carbayón, se desplomó la madrugada de este lunes sobre el emblemático estanque de los patos, dejando una de las imágenes más insólitas que se recuerdan en uno de los rincones más fotografiados de Oviedo.

El incidente obligó a intervenir al personal del servicio municipal de Parques y Jardines, que al mediodía trabajaba en la retirada del enorme ejemplar. Para facilitar las labores fue necesario vaciar el agua del vaso del estanque, mientras decenas de curiosos y turistas se detenían a contemplar la escena. "Están los patitos desorientados", comentaban algunos visitantes sorprendidos por el aspecto que presentaba el lugar.

La caída del árbol supone además la pérdida de uno de los últimos representantes de la antigua carbayeda que ocupó estos terrenos. Así lo lamentó el paisajista José Valdeón, quien recordó que "el 'Carbayón' pierde a uno de sus dos hermanos del Campo".

A su juicio, "quizá el tiempo, una enorme cavidad central y el hecho de haber desarrollado una gran rama por encima del estanque —única vía con cierta luminosidad para él— hayan obrado el desastre". Valdeón explicó que, de la antiquísima carbayeda existente en la zona, el histórico Carbayón fue uno de sus ejemplares más veteranos y que el árbol caído, junto con el roble que aún sobrevive en la zona de La Herradura, eran casi los únicos "familiares", aunque más jóvenes, que permanecían en el parque.

"Éste, caído esta noche, y el que malvive hacinado en La Herradura, son casi los únicos 'familiares' —más jóvenes que nuestro árbol totémico— que quedaban en el Campo. Esperemos que el otro, el de La Herradura, pueda permanecer ahí mucho tiempo", concluyó el paisajista.

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La caída del centenario ejemplar supone así una pérdida tanto para el patrimonio arbóreo de la ciudad como para uno de los espacios más emblemáticos y visitados del Campo San Francisco, justo en la semana en la que el Ayuntamiento acaba de licitar un contrato para reponer 154 árboles caídos en los últimos tiempos en la capital.