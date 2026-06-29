«Cine a la luz de la Luna» vuelve con 21 proyecciones al aire libre en distintos puntos de Oviedo

El cine volverá a conquistar las noches de verano en Oviedo. La programación «Cine a la luz de la luna», organizada por la Fundación Municipal de Cultura, arrancará el próximo 8 de julio en Las Caldas con «Wicked», el musical más taquillero hasta la fecha, y recorrerá hasta el 22 de agosto un total de 16 barrios y localidades del concejo a través de 21 proyecciones al aire libre. La iniciativa combinará grandes clásicos de la historia del cine con éxitos recientes y propuestas familiares, acercando la gran pantalla a plazas y espacios públicos de toda la ciudad.

El ciclo llevará el séptimo arte a escenarios ya habituales como el Antiguo, Pumarín, La Corredoria, La Florida, Ventanielles, Tudela Veguín, Olloniego, Colloto, San Claudio, Trubia, Faro o Las Caldas, e incorporará este año a La Tenderina como nueva sede. Todas las sesiones comenzarán a las 22.15 horas.

La cartelera reunirá doce títulos para todos los públicos, desde clásicos inolvidables hasta algunos de los mayores éxitos comerciales de los últimos meses. Entre las propuestas más recientes figuran «Una película de Minecraft», «Cómo entrenar a tu dragón», «Paddington: Aventura en la selva» y «Robot Salvaje», estas tres últimas especialmente recomendadas para el público infantil.

El programa también servirá para rendir homenaje al centenario del nacimiento de Marilyn Monroe con la proyección de dos de sus películas más emblemáticas: «Con faldas y a lo loco», de Billy Wilder, y «Los caballeros las prefieren rubias», dirigida por Howard Hawks. A ellas se suman otros títulos imprescindibles como «Una tarde en el circo», de los hermanos Marx; «El temible burlón», protagonizada por Burt Lancaster, o «La gata sobre el tejado de zinc», con Paul Newman y Elizabeth Taylor.

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El cierre del ciclo llegará el 22 de agosto con «Mujeres al borde de un ataque de nervios», la comedia con la que Pedro Almodóvar logró su primera nominación al Óscar. Junto a El «favor», completará la presencia del cine español en una edición que volverá a convertir las noches estivales de Oviedo en una gran sala de cine bajo las estrellas.