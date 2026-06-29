«Cine a la luz de la Luna» vuelve con 21 proyecciones al aire libre en distintos puntos de Oviedo
Las Caldas acogerá la primera cita el 8 de julio con el pase del musical «Wicked»
El cine volverá a conquistar las noches de verano en Oviedo. La programación «Cine a la luz de la luna», organizada por la Fundación Municipal de Cultura, arrancará el próximo 8 de julio en Las Caldas con «Wicked», el musical más taquillero hasta la fecha, y recorrerá hasta el 22 de agosto un total de 16 barrios y localidades del concejo a través de 21 proyecciones al aire libre. La iniciativa combinará grandes clásicos de la historia del cine con éxitos recientes y propuestas familiares, acercando la gran pantalla a plazas y espacios públicos de toda la ciudad.
El ciclo llevará el séptimo arte a escenarios ya habituales como el Antiguo, Pumarín, La Corredoria, La Florida, Ventanielles, Tudela Veguín, Olloniego, Colloto, San Claudio, Trubia, Faro o Las Caldas, e incorporará este año a La Tenderina como nueva sede. Todas las sesiones comenzarán a las 22.15 horas.
La cartelera reunirá doce títulos para todos los públicos, desde clásicos inolvidables hasta algunos de los mayores éxitos comerciales de los últimos meses. Entre las propuestas más recientes figuran «Una película de Minecraft», «Cómo entrenar a tu dragón», «Paddington: Aventura en la selva» y «Robot Salvaje», estas tres últimas especialmente recomendadas para el público infantil.
El programa también servirá para rendir homenaje al centenario del nacimiento de Marilyn Monroe con la proyección de dos de sus películas más emblemáticas: «Con faldas y a lo loco», de Billy Wilder, y «Los caballeros las prefieren rubias», dirigida por Howard Hawks. A ellas se suman otros títulos imprescindibles como «Una tarde en el circo», de los hermanos Marx; «El temible burlón», protagonizada por Burt Lancaster, o «La gata sobre el tejado de zinc», con Paul Newman y Elizabeth Taylor.
El cierre del ciclo llegará el 22 de agosto con «Mujeres al borde de un ataque de nervios», la comedia con la que Pedro Almodóvar logró su primera nominación al Óscar. Junto a El «favor», completará la presencia del cine español en una edición que volverá a convertir las noches estivales de Oviedo en una gran sala de cine bajo las estrellas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Conmoción en Oviedo: aparece muerto en su vivienda José Luis Alonso Tuñón, párroco de San Isidoro el Real
- Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
- Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
- Arde una autocaravana en Oviedo: la Policía detiene a una persona como presunta autora de las llamas
- Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
- Atención carbayones: los actos de la hoguera de San Juan cambian de horario por culpa de las altas temperaturas
- Abel Terente González, exdirector del hotel La Gruta y fundador del restaurante El Asador de Abel: 'Empecé de camarero para ganar algo de dinero e independencia, pero al final la profesión me fue enganchando