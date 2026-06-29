El Desarme da la bienvenida a su más joven embajada en México

La Cofradía del Desarme ya cuenta con cantera en Ciudad de México o como le dicen allí con fuerzas básicas que sean su mejor embajada en el país norteamericano. Una delegación de 28 jóvenes del Centro Asturiano de Ciudad de México conocieron este lunes, apenas recién llegados a Oviedo, los secretos del histórico menú ovetense, reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Una distinción que la Cofradía del Desarme pretende que tenga sello internacional en unos años.

La comitiva mexicana, encabezada por la coordinadora Maricarmen Portilla, fue recibida por el Cofrade mayor de la Cofradía del Desarme, Migue Ángel de Dios, en una popular sidrería del Vasco ovetense donde también hizo las veces de anfitrión Juan Carlos Martínez, responsable de comunicación de Tierra Astur. "Os traemos a esta sidrería para que veáis nuestra cultura de la sidra en unas instalaciones preciosas, donde destacan el verde y la madera. El Desarme es una tradición que viene de 1836 con sus garbanzos con espinacas, callos al estilo Oviedo y su arroz con leche", detalló Miguel Ángel de Dios, que quiso corresponder con este recibimiento a la acogida que tuvo la Cofradía del Desarme en abril pasado en las instalaciones del Centro en Asturiano en Ciudad de México. "Os agradecemos que estéis aquí, que lo paséis muy bien y que cuando volváis a vuestro país queráis ser nuestros embajadores del Desarme", manifestó el Cofrade mayor. También tomó la palabra el psicoesteta Ramiro Fernández, que obsequió a cada joven con un libro sobre sus vivencias con la selección española de fútbol.

Noticias relacionadas

Entre las jóvenes de la delegación mexicana está Isabel García Martínez, de 19 años, y madrina de las fiestas del Centro Asturiano de Ciudad de México. Con orígenes familiares en Salas y Llanes no es su primera visita a Asturias. "Nunca terminas de conocer esta tierra porque nunca terminas de conocer a la gente y aunque vayas a los mismos lugares los ves de forma diferente", afirmó la joven que en este nuevo viaje asegura tener "muy presente a mi abuela Quina, fue como el centro de la asturianía para mí y por eso también bailo en su honor en el grupo de baile del Centro Asturiano". Antes de tomar toda la delegación unos culines de sidra sin alcohol, Salvador Ondó, adentró a la delegación en los secretos del escanciado.