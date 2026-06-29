Mafalda Cardenal, primera artista confirmada para el Vetusta Fest de San Mateo

El cartel del Vetusta Fest empieza a tomar forma. La cantautora alicantina Mafalda Cardenal será la primera artista confirmada del nuevo festival indie que se celebrará el próximo 20 de septiembre, coincidiendo con la noche de los Fuegos de San Mateo, en el aparcamiento del estadio Carlos Tartiere. La joven compositora abrirá una programación que reunirá a cuatro artistas y grupos y que aspira a convertirse en una de las grandes citas musicales de las fiestas ovetenses. La organización asegura que las entradas saldrán pronto a la venta.

Con esta primera confirmación, el Vetusta Fest comienza a desvelar un cartel que hasta ahora permanecía envuelto en el misterio. La promotora Bring The Noise y el Grupo 360, organizadores del evento junto con la colaboración de la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, habían anunciado hace unos días la llegada de un nuevo festival dedicado a la música indie, avanzando que los cuatro nombres participantes se irían conociendo de forma escalonada durante las próximas semanas.

Mafalda Cardenal se ha consolidado en los últimos años como una de las voces emergentes del pop de autor nacional. Sus canciones, marcadas por letras íntimas y emocionales, comenzaron a ganar repercusión en redes sociales antes de dar el salto a los escenarios de toda España. Temas como Tu fan o Si tiene que ser será la han situado entre las artistas jóvenes con mayor proyección, gracias a un estilo que combina la sensibilidad de la canción de autor con un sonido pop contemporáneo y una conexión especialmente intensa con el público de su generación.

La incorporación de la alicantina supone el primer paso de un festival que nace con vocación de consolidarse dentro de la programación de San Mateo. La cita, prevista para el 20 de septiembre en La Ería, cerrará el ciclo de festivales de las fiestas y compartirá protagonismo con otros grandes conciertos ya anunciados, como los de Mónica Naranjo, Leiva o Rodrigo Cuevas.

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El Vetusta Fest ya había comenzado a generar expectación en la ciudad incluso antes de anunciar a sus artistas. Pegatinas colocadas sobre algunos de los iconos urbanos más reconocibles de Oviedo —como las estatuas de Mafalda y La Gorda, el Viajero de Porlier, el viaducto Marquina o una farola de la plaza de la Catedral— sirvieron como adelanto de un evento que busca hacerse un hueco en el calendario musical asturiano y cuyo cartel continuará desvelándose en las próximas semanas.