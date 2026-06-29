Piden seis años y medio de cárcel para un acusado de facilitar hachís a menores y ofrecer cocaína a una adolescente en Oviedo

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita seis años y medio de prisión para un hombre acusado de facilitar el consumo de drogas a varias menores en Oviedo, entre ellas una niña de 13 años a la que, según el Ministerio Público, insistió para que fumara hachís pese a encontrarse indispuesta. La acusación sostiene que el procesado también permitió consumir cannabis en su domicilio a otra menor e incluso le ofreció cocaína en un hotel de la capital asturiana. El juicio se celebrará este martes, 30 de junio, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan al 24 de marzo de 2024, cuando el acusado ofreció hachís a dos menores de 13 y 17 años en su vivienda, plenamente consciente de la edad de ambas. La Fiscalía asegura que insistió a la menor de 13 años, que no se encontraba bien, hasta lograr que consumiera la sustancia.

El Ministerio Fiscal añade que el procesado también encargó a otra menor la compra de tres gramos de hachís por 15 euros y que, en distintas ocasiones, le permitió consumir esta droga en su domicilio, facilitándole parte de la que él mismo tenía.

Asimismo, la acusación recoge que el 7 de marzo de 2024 el acusado llevó a esta última menor a un hotel de Oviedo haciéndola pasar por su hija. Una vez allí, presuntamente le ofreció consumir cocaína, propuesta que la joven rechazó.

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La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por facilitar sustancias estupefacientes, tanto de las que causan grave daño como de las que no lo ocasionan, con la agravante de haberse dirigido a menores de edad. Por ello solicita una condena de seis años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el abono de las costas procesales.