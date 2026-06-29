El pueblo venezolano se concentra en Oviedo en apoyo a las víctimas del terremoto: "Estamos muy lejos, pero tenemos el corazón muy cerca"

Decenas de personas se han concentrado hoy en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo para guardar un sentido minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los devastadores terremotos que han asolado Venezuela y como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano. Al acto han asistido miembros de la Corporación municipal, encabezados por el Alcalde, Alfredo Canteli, así como componentes de la Asociación de Venezolanos en Oviedo (AVAO) y vecinos de la ciudad. El Ayuntamiento ha querido mostrar así su compromiso en "seguir ayudando a los vecinos y vecinas de procedencia venezolana que residen en Oviedo", tal y como afirmaba María Velasco, concejala delegada de Políticas Sociales. De momento, no hay constancia de víctimas asturianas.

"Estamos muy lejos, pero tenemos el corazón muy cerca. Lo importante es saber cómo podemos ayudar desde aquí, porque el dolor siempre se aparca en el momento en el que hay que tomar acción", afirmó visiblemente emocionado Daniel Lugo, vicepresidente de AVAO. Lugo ha agradecido el "enorme respaldo emocional, económico y organizativo" y destacó que "en un momento en el que no sabes qué hacer, siempre hemos tenido una mano tendida". La Asociación ha celebrado numerosas reuniones con la corporación municipal y ha constituido tres comisiones para trabajar en las tres etapas de la catástrofe: "La de rescate, la de ayuda y la de reconstrucción". Esta última, afirma el vicepresidente de AVAO, "es una de las que más nos preocupa, porque es la que se extiende más en el tiempo, y la que más dinero y ayuda necesita".

Respecto a las necesidades actuales y la forma de ayudar, Daniel Lugo aclara que cuando se pide ayuda económica "hay que buscar la efectividad y la transparencia", de tal manera que sean las organizaciones internacionales las que gestionen los recursos donados. "La ayuda económica en forma de dinero es la más segura, viable y rápida. Es inviable enviar agua desde aquí, porque el transporte de un litro de agua es muy caro, supone perder energía y recursos y no se garantiza que llegue, porque las entradas están colapsadas. Hay gente allí que está comprando los insumos con el dinero que llega", explica.

"Desde el Ayuntamiento de Oviedo, desde que sucedió la catástrofe, hemos intentado apoyar, en todo momento, las diferentes acciones que organizaba AVAO y hemos tenido numerosas reuniones para ir orientando y, sobre todo, canalizando la solidaridad y las energías de la sociedad. Hemos establecido que cualquier persona o entidad que desee realizar algún tipo de donación sea, en estos momentos, de carácter económico”, afirmó María Velasco. La edil adelantó que las ayudas directas por parte del consistorio "dependerán de las necesidades y de lo que vaya ocurriendo".

Celida Rosa Suaje, natural de Venezuela y residente en Oviedo desde hace dos años, representa el dolor del pueblo venezolano: "Nosotros somos fuertes, pero no sabemos hasta dónde. Siento un profundo dolor". La vecina señala que, pasado el terremoto, ahora vienen otras catástrofes. Aunque no tiene familia en Caracas, afirma que "todos somos familia, lo que le pasa a uno le pasa a otro" y concluyó con un mensaje de ánimo: "nos vamos a levantar de esto, Venezuela será por fin un país próspero y maravilloso".