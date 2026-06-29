Sánchez Requejo: «No existe en el mundo un ejército como el español»

«Ser embajador de la Marca Ejército en algunas zonas de España, requiere dosis extra de coraje y definirse como simpatizantes crea más problemas que ventajas; en Navarra, País Vasco, Cataluña o Baleares, tenemos menos apoyos». Así lo destacó ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA el coronel de Infantería José Sánchez Requejo, en una conferencia sobre los valores del Ejército de Tierra y sobre las actividades de sus embajadores. Le presentó el teniente coronel Fernando García de Béjar, jefe de la Plana Mayor del Regimiento «Príncipe» número 3, ante la ausencia, por razones personales de Miguel Garcés Menduiña, coronel del Regimiento.

Sánchez Requejo, que comenzó el acto con un minuto de silencio por el cabo Edgar Mallo Baena, , militar de la Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas, muerto durante unos ejercicios de salto paracaidista en Huesca, repasó hitos que han contribuido a mejorar la imagen del Ejército en las últimas décadas, desde el papel desempeñado durante la Transición a la profesionalización de las Fuerzas Armadas, la incorporación de la mujer y la participación en misiones internacionales de paz. El coronel subrayó la importancia de la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y lamentó la escasa cultura de la Defensa que aún se detecta en España, al contrario de lo que existe en otros países. Tras una prolongada etapa de paz en Europa, hechos como el terrorismo islamista, la guerra de Ucrania, o el reciente enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, han puesto de relieve la necesidad de contar con un ejército fuerte, tal como señaló el conferenciante.

«No existe en el mundo ningún otro ejército como el nuestro; pero somos un poco cainitas y mientras en otros lugares hacen hazañas de un genocidio, hemos permitido que de nuestras hazañas otros hagan genocidios. Nos sentimos muy orgullosos de la historia de este uniforme que tiene 500 años», manifestó el coronel. «La ciudadanía debe entender la necesidad de destinar impuestos a financiar la defensa», indicó. A la vez que consideró la actual crisis de valores un arma de doble filo que beneficia al Ejército: «como garante de esos principios y valores como el compromiso, el sacrificio, la disciplina y el servicio».

Noticias relacionadas

La iniciativa Marca Ejército, el proyecto estratégico del Ejército de Tierra español, para trasladar a la sociedad sus misiones, capacidades y su lema corporativo: «la fuerza de los valores», «busca tender un puente directo entre la institución y la ciudadanía, mostrando los principios que rigen la vida militar», aseguró Sánchez Requejo, que pertenece a la 37 promoción de la Academia General Militar y ha participado en numerosas misiones internacionales. A su modo de ver es importante la presencia del Ejército en las ferias de Educación o en actos religiosos. Entre los embajadores de la Marca Ejército figuran Vicente del Bosque, Eva García, presidenta de «The Legacy», el explorador y ex militar Qutín Muñoz o el coreógrafo Poty Castillo.