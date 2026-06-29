El sector turístico prevé un verano «de récord» en ocupación e ingresos

Los hoteles y la hostelería de Oviedos confían en una campaña de verano «de récord», tanto en ocupación como en ingresos.La unanimidad en torno a previsiones positivas es total entre los principales actores del sector. La primera parte del año ha ido bien y tanto las reservas como las expectativas apuntan al alza, con una temporada alta más definida que nunca en el sector hotelero, gracias al eclipse total de sol, que elevará los ingresos medios en la primera quincena de agosto.

Oviedo ha pasado de colgar el cartel de «cerrado por vacaciones» durante los meses de julio y agosto a convertirse en uno de los destinos preferidos por varias razones: ya está considerado como uno de los «refugios climáticos» con temperaturas mucho más benignas que en otros puntos de España; es punto de referencia del Camino de Santiago y uno de los lugares preferidos para el turismo familiar y cada vez más visitado por los turistas extranjeros, gracias al avance en las conexiones aéreas y la consolidación la alta velocidad ferroviaria.

La campaña veraniega de este año se verá beneficiada, además, por el tirón del eclipse total de sol del 12 de agosto, que traerá a Oviedo a un buen número de seguidores de este fenómeno, que lo persiguen a los escenarios privilegiados para su observación. «En el mundo hay gente que se dedica a ir detrás del eclipse», aseguraba Alicia Pelegrina, investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC, en una reciente visita a Asturias, donde impartió varias conferencias sobre el impacto del eclipse total de sol.

Daniel García, general manager del Hotel NH Principado y presidente del Club de Empresas Oviedo Congresos, confirma «unas expectativas positivas» para la inminente campaña veraniega, con una ocupación que en su caso, «ya ronda entre el 70 y el 75 por ciento» para julio, un porcentaje, añade, «bastante bueno», ya que este mes suele estar siempre por debajo de agosto. Además, la media de pernoctaciones también apunta a un incremento pues «solía estar en una media de 2,5 noches y ahora ya está por encima de las tres noches de media». Daniel García subraya la importancia del eclipse total de sol «en el crecimiento» de las previsiones del mes de agosto, que ha dado lugar a que se tripliquen los ingresos. «En la primera quincena de agosto, los precios de las habitaciones en las tres principales ciudades de Asturias se sitúan entre cuatrocientos y los quinientos euros», afirma el directivo hotelero, que relaciona el buen comportamiento del sector en Oviedo con «las mejores conexiones internacionales» en las comunicaciones.

Iván González Hortal, gerente del GrupoLa Leyenda y directivo en Oviedo de OTEA, la asociación de hostelería y turismo, admitió que la primera parte del año «ha ido bien y confiamos que esa buena tendencia se mantenga en el verano que está empezando, con un turismo de calidad y familiar que aspiramos a afianzar». Una mejoría que va en consonancia, dice, con el hecho de que «el sector turístico es uno de los pilares de la economía ovetense».

En el ámbito de la restauración el eclipse de sol «no se notará tanto», sostiene Iván González Hortal, quien reconoce «la influencia en los buenos datos turísticos con las conexiones aéreas internaciones y nacionales. Es muy importante garantizar una buena movilidad. Por ejemplo, el turista holandés llega con muchas de probar cosas y de ver». El responsable de Otea en Oviedo destacó el salto que ha dado el turismo «respecto a aquellos años cuando Oviedo cerraba en verano» y apuntó como posibles vías de mejora «el turismo de congresos y el de conciertos, con la opción que se puede abrir en el Palacio de los Deportes».

«Destino en auge»

Pedro Caramés, socio del grupo hostelero de la sidrería ElFerroviario y La Finca de Gascona, coincide en que «la primera parte del año ha sido bastante buena, con un cambio de usos en al restauración, con muchas más comidas que cenas, quizá asociado a un aumento de los apartamentos turísticos, que hace que el turista salga más al mediodía que de noche». Su previsión para el verano también es muy optimista: «Esperamos un lleno total, un verano de récord, porque Asturias y Oviedo en concreto se está convirtiendo en un destino en un auge, por el buen clima que cada vez convence más, la gastronomía y los precios; confiamos en no notar la pérdida enlaces aéreos, porque las buenas conexiones ayudan mucho».

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Alfredo García Quintana, concejal de Turismo, es partícipe de estas buenas sensaciones del sector para la campaña de verano. «Las previsiones son positivas. Venimos de varios meses con muy buenos datos de ocupación y demanda turística, creciendo por encima de otros destinos del norte de España y eso nos permite afrontar el verano con optimismo», afirmó el titular la concejalía de Turismo. Oviedo, añadió, «crece con fuerza en viajeros y en pernoctaciones, situándose como uno de los motores turísticos de Asturias». Pero Quintana avisó que «el comportamiento final de la campaña de verano dependerá en buena medida de factores externos como la climatología y que las comunicaciones funcionen con normalidad. Confiamos que no haya incidencias en las conexiones aéreas o ferroviarias que puedan afectar a los desplazamientos de viajeros». El objetivo, concluyó, «es seguir creciendo, atraer un turismo de calidad, que genere riqueza y empleo y sea compatible con la vida cotidiana de los ovetenses». n