Los vecinos del este de Oviedo empiezan a trabajar "la cartografía del parque que queremos"

"Lo mejor es que el parque del Este de Oviedo ya está ahí, está hecho, hay un arbolado muy antiguo, caminos que se pueden urbanizar y cauces fluviales. Por eso hemos hecho una primera salida para definir el espacio, la ubicación y la planimetría del parque que queremos". Suso Cañas explica el objetivo del trabajo de campo que acaban de iniciar varios integrantes de la Asociación Colectivo Distrito Este, el colectivo que reivindica y promueve la creación de una gran zona verde en el borde oriental del casco urbano ovetense, similar a las ya existentes en la zona sur con el Parque de Invierno, el parque del Oeste o en el parque Pura Tomás en el borde norte de la ciudad.

La intención de este movimiento vecinal es asegurar un pulmón verde de 150.000 metros cuadrados entre la Tenderina Baja y Rayo-Mercadín que alcance hasta Villafría y Abuli, "una vez que ya está aceptada su existencia, ligada a las unidades de gestión a desarrollar en la zona", comenta Suso Cañas. El primer paso por parte de los vecinos y vecinas ha consistido en realizar un recorrido "para tomar las coordenadas" de cara a la definición cartográfica "del parque que queremos", con la que esperan contar "antes de que acabe el verano". El apoyo y colaboración de los ingenieros que forman parte de este colectivo vecinal será esencial para plasmar sus intenciones acerca del ansiado parque en un plano, mucho más ambicioso de los documentos que aparecen en el Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo (PGOU).

El planeamiento municipal establecido desde 2006 en el PGOU y en los desarrollos urbanos de los distintos planes especiales detalló para esta parte de la ciudad algunas zonas verdes atravesadas por viales, pero no contempló este gran parque como tal, sostiene la Asociación Colectivo Distrito Este De ahí que sus integrantes reivindiquen ahora el protagonismo de la sociedad civil en la consecución de un gran Parque del Este en Oviedo, en una doble vía: por un lado la reivindicación, que ya se ha plasmado con concentraciones vecinales; por el otro con un trabajo técnico para definir criterios, objetivos y lugares que deben contemplar este espacio público.

.La primera salida de campo ha supuesto, asegura Cañas, "un trabajo apasionante, desde Mercadín Bajo se abre un espacio llena de paseos que como en el caso delparque Pura Tomás está formado por zonas públicas y privadas, que al fin y al cabo está al lado del centro de Oviedo". El objetivo de los vecinos sería ampliar los límites de este futuro parque hasta la zona de Abuli "para dar servicio no solo a la población de la avenida de Torrelavega, las Tenderinas sino también a Ventanielles y el Palais", además de los desarrollos de las unidades de gestión contemplados en el planeamiento municipal.

El paseo de los vecinos y vecinas, que partió de la plaza de la iglesia de San Francisco Javier, abarcó dos áreas: la zona de Tenderina, Rayo y Mercadín por una parte, y los prados y terrenos comprendidos entre Palais yPeñeo hacia Abuli. Una amplitud que, según avanza Suso Cañas, "más adelante podría dar cabida a diferentes instalaciones e infraestructuras con gran demanda en todo ese vecindario, como piscinas y dotaciones deportivas".

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Aunque el planeamiento general de Oviedo abrió la puerta a edificar en Rayo-Mercadín dos décadas atrás, el desarrollo residencial en la zona no ha empezado. Cañas apunta que gran parte de los terrenos de toda esa área ofrecen "una orografía complicada para construir, con muchos desniveles, pero en cambio para un parque son perfectos". El colectivo espera disponer del plano para finales de verano.