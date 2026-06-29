Los vecinos reclaman más frecuencias y líneas directas al HUCA, la Universidad y los polígonos en la consulta de IU sobre el transporte

Los vecinos de Oviedo reclaman un transporte público con más frecuencias, recorridos más ágiles y nuevas líneas lanzadera que conecten directamente con el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), los campus universitarios y los principales polígonos industriales. Son las principales conclusiones de la consulta ciudadana que está llevando a cabo Izquierda Unida sobre el futuro de la red de autobuses urbanos y que este lunes presentó su portavoz municipal, Gaspar Llamazares, acompañado por los concejales Alejandro Suárez y Cristina Pontón.

Aunque la campaña de participación aún no ha concluido, Llamazares aseguró que ya existe un diagnóstico claro de las demandas vecinales. "Para los ciudadanos de Oviedo la mejora de las frecuencias es uno de los aspectos prioritarios", resumió el portavoz, quien añadió que los participantes también consideran necesario modificar trayectos que califican de "largos" y poco adaptados a la realidad actual de la ciudad.

Entre las propuestas recogidas figura la creación de líneas lanzadera que permitan desplazamientos más rápidos hacia el HUCA, los campus universitarios o los polígonos industriales. A juicio de Llamazares, estas peticiones responden a la evolución de Oviedo hacia "una ciudad en red" y no al modelo tradicional "radial", en el que la mayor parte de los recorridos pasan por el centro, lo que hace que el transporte resulte más lento.

La consulta también pone de manifiesto la necesidad de mejorar las comunicaciones con la zona rural, incrementando las frecuencias y ofreciendo conexiones más ágiles. Asimismo, los participantes reclaman una mayor atención a las personas mayores, con discapacidad o con problemas de movilidad, además de mejoras en los sistemas de información al usuario, tanto en las paradas como en los canales digitales.

El portavoz de IU destacó también la alta valoración que la ciudadanía hace del servicio. "El transporte público es un valor fundamental de los servicios públicos del Ayuntamiento de Oviedo y, por tanto, debe ser cuidado", afirmó, insistiendo en que cualquier modificación debe partir de esa premisa.

Otro de los mensajes que, según Llamazares, se repite durante la campaña es la demanda de participación ciudadana. "Los ciudadanos consideran que pueden ser consultados y que no están siendo suficientemente consultados para modificar algo tan importante para ellos como es el transporte público", señaló, antes de reclamar al equipo de Gobierno que abra un proceso participativo antes de cerrar el futuro modelo de la red.

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Aunque la valoración definitiva se realizará una vez concluya la consulta, Llamazares avanzó que ya se detectan problemas en barrios como Colloto y Ciudad Naranco, así como en determinadas líneas saturadas y en las comunicaciones con parte de la zona rural.