Vox acusa al Partido Popular de "ideologizar" el postulado a la Capitalidad Cultural de Oviedo

El Grupo Municipal de Vox criticó ayer la incorporación de 18 nuevos miembros al consejo de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, una decisión que, a su juicio, confirma que el Partido Popular usa la Capitalidad como un "proyecto político e ideológico", en lugar de centrarse en corregir las «importantes deficiencias» señaladas por el comité evaluador continental. "¿Es un consejo para fortalecer una candidatura cultural o un órgano para contentar a la izquierda institucional y repartir protagonismo entre determinada visión política?", cuestiona la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta. En este sentido, el partido afea que entre los nuevos nombres figuren el director general de Agenda 2030 del Principado o representantes de administraciones gobernadas por el PSOE e Izquierda Unida, como los concejales de Cultura de Langreo y Mieres.

A juicio de la formación, esta decisión evidencia además la "deriva" del Partido Popular, cada vez "más cómodo" incorporando a sus proyectos los planteamientos y representantes de la izquierda política e institucional. "Cada vez resulta más difícil distinguir al Partido Popular del resto de partidos cuando se trata de asumir sin complejos la Agenda 2030, ampliar estructuras burocráticas o rodearse de perfiles vinculados al PSOE e Izquierda Unida. Lo preocupante es que todo ello, se haga utilizando una candidatura que debería unir a todos los ovetenses en torno a la cultura y no convertirse en un escaparate ideológico", agregó Peralta.

El grupo municipal señala que el comité europeo "no pidió ampliar consejos ni incorporar más miembros". "Lo que reclamó fue reforzar la gobernanza de la candidatura, dotarla de mayor coherencia, mejorar su dimensión europea y ofrecer garantías sobre proyectos estratégicos que siguen rodeados de incertidumbre", indican. "El Partido Popular vuelve a confundir cantidad con calidad. El problema de la candidatura nunca fue la falta de expertos, sino la falta de certezas", señala Peralta.

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Vox manifiesta que la candidatura "continúa sustentándose sobre proyectos cuya viabilidad sigue sin estar garantizada". Para el grupo, las "incertidumbres" que rodean proyectos estratégicos y las propias observaciones formuladas por el jurado europeo, "demuestran que la candidatura necesita resolver cuestiones de fondo, no incrementar el número de integrantes de un consejo asesor". Así, la formación anuncia que exigirá explicaciones sobre los criterios utilizados para designar a los nuevos integrantes del Consejo y reclamará que los esfuerzos municipales se centren en corregir las deficiencias advertidas.