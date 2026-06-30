El Ayuntamiento de Oviedo presenta el programa de verano de Centros Sociales: incluye más de 40 actividades gratuitas y al aire libre para todas las edades

El Ayuntamiento de Oviedo ha presentado la programación de verano de actividades al aire libre de los centros sociales de la ciudad, enmarcada en la iniciativa "Y EN VERANO TAMBIÉN... SEGUIMOS CONTIGO". Las actividades están dirigidas al público de todas las edades y se desarrollarán durante el periodo estival en distintos centros sociales, espacios verdes y lugares emblemáticos de Oviedo. Este año, con motivo de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, la programación se alineará a dicho objetivo, "incorporando como inspiración transversal el lema de la Amabilidá, entendido como un modelo de convivencia cercano, participativo y comunitario", tal y como explicaba Covadonga Díaz, concejala de Juventud, Festejos y Centros Sociales.

La propuesta incluye una programación de espectáculos y encuentros familiares con magia, circo, música, juegos, conciertos y animación. Así mismo, integra propuestas creativas como pintura infantil y de adultos, talleres para niños y niñas como baile moderno y diversas actividades deportivas. "Con esta programación queremos que el verano sea también una oportunidad para encontrarnos, salir a la calle, generar comunidad y, en definitiva, para disfrutar", afirmó Covadonga Díaz. Por las mañanas tendrán lugar las actividades deportivas y por las tardes, a partir de las 18.00 horas, los espectáculos y otras actividades, que serán de acceso libre y gratuito.

Este año el consistorio municipal da un paso más allá con una ampliación de la oferta en la zona rural. "Queremos que esta programación llegue al conjunto del municipio y que los vecinos de los núcleos rurales puedan disfrutar también de actividades de ocio, cultura y convivencia durante todo el verano. La cercanía y la igualdad de oportunidades en el acceso a estos programas son una prioridad para este gobierno", expresó la concejala. Algunas de las localizaciones que formarán parte del itinerario de actividades son Trubia, Colloto, La Manjoya, San Claudio, Las Caldas y Tudela Veguín.

Además de las actividades al aire libre, el Ayuntamiento cuenta con otra programación dentro de la iniciativa "Y EN VERANO TAMBIÉN... SEGUIMOS CONTIGO". Por un lado, seguirán en marcha las destinadas a niños y adolescentes, enmarcadas en los programas "Verano... En plan!" y "Pasaporte Amabilidá: 'Destino Europa'", y las orientadas a personas mayores, como "Mente en forma" y "Mañanas biosaludables". Por otro lado, se añadirán las caminatas veraniegas, paseos saludables por el concejo y alrededores, y "Oviedo cultural", recorridos culturales por la ciudad.

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Para cualquier tipo de duda o información, los interesados podrán recurrir tanto al centro social virtual como a los teléfonos que el Ayuntamiento ha habilitado al efecto, llamando al 685 484 501 o al 685 484 502, con horario de atención al público de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.