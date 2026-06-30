El Ayuntamiento vende más de 17.000 metros cuadrados de suelo industrial en el Parque Empresarial, en Olloniego

El Ayuntamiento acaba de adjudicar 17.000 metros cuadrados en la tercera licitación para el Parque Empresarial Oviedo, la nueva denominación del polígono industrial de Olloniego-Tudela, que se materializa con las ofertas de tres empresas, apenas un mes después de la apertura de este nuevo proceso de venta de suelo industrial. Hasta ahora la superficie comercializada en la segunda fase de este parque empresarial se eleva a casi 40.000 metros, según acaba de informar el consistorio ovetense. La concejal de Economía, Leticia González, considera que el resultado de esta nueva licitación “acredita el interés de las empresas por asentarse en uno de los parques empresariales de referencia Asturias”.

Las empresas que han formalizado ofertas son Almacén de Bebidas El Tordu S.L., que opta a una parcela de más de 2.000 metros cuadrados; Asesoría e Infraestructuras de Comunicaciones S.L., que ha solicitado casi 7.000 metros cuadrados; y Autosa, con casi 8.000 metros cuadrados. Estas solicitudes incrementan la ocupación del parque empresarial y, según el Consistorio, favorecen la llegada de nuevas inversiones productivas a la ciudad. La concejala de Economía, Leticia González, valoró positivamente el asentamiento de estas tres firmas en el Parque Empresarial de Oviedo “porque generarán empleo y riqueza” en el municipio, al tiempo que dio por hecho que el equipo de gobierno seguirá impulsando en las próximas semanas actuaciones en este parque industrial tales como la renovación integral de la señalización interior y el refuerzo de la videovigilancia. “Nuestra apuesta por esta zona es absoluta", aseguró González.

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El Ayuntamiento ha comercializado hasta ahora casi 40.000 metros cuadrados de suelo industrial disponible en la Fase II del Parque Empresarial Oviedo que, en total, cuenta con más de 600.000 metros cuadrados de superficie y alberga ya más de 60 empresas. El Ayuntamiento de Oviedo destaca la ubicación estratégica de este espacio en el centro de Asturias y sus excelentes conexiones con las principales autovías, la red ferroviaria, el aeropuerto y los puertos comerciales. “Además, dispone de todos los servicios necesarios para la implantación de nuevas actividades empresariales, como fibra óptica, abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado, limpieza viaria, recogida de residuos y un sistema de vigilancia conectado con la Policía Local”, subraya el Consistorio, que ha reforzado las infraestructuras del recinto con nuevas inversiones por un importe de cerca de 200.000 euros, que han consistido en la renovación integral de la señalización interior y la ampliación del sistema de videovigilancia, unas actuaciones que se suman al reciente despliegue de fibra óptica en la Fase II, la mejora del entorno mediante labores de limpieza y desbroce y la próxima obtención de un distintivo de calidad para el parque empresarial.