¿Qué cambia este verano en las instalaciones deportivas de Oviedo?: Horarios y condiciones para el acceso gratuito a las piscinas exteriores

El verano no supondrá un parón para el deporte municipal en Oviedo. Desde la Concejalía de Deportes se recordó este martes que la red de instalaciones deportivas mantendrá sus horarios de apertura durante los meses estivales y que, además, las piscinas municipales al aire libre ya están en funcionamiento. Entre las principales novedades destaca que el acceso a estas piscinas será gratuito para quienes dispongan del Abono Deporte Oviedo, mientras que las piscinas climatizadas irán alternando cierres por parada técnica a lo largo de julio y agosto.

Las salas de musculación y cardio del Corredoria Arena, Florida Arena y Palacio de los Deportes permanecerán abiertas de lunes a viernes entre las 9.00 y las 22.00 horas. También seguirán funcionando las pistas de tenis y pádel del Parque del Oeste, con horario de 11.00 a 23.00 horas de lunes a viernes y de 9.00 a 21.00 horas los fines de semana.

El centro deportivo de Pumarín-Teatinos "Jorge Egocheaga" abrirá de lunes a viernes de 9.00 a 22.00 horas, los sábados hasta las 20.00 y los domingos hasta las 14.00, el mismo horario que mantendrá la piscina climatizada de La Corredoria.

Durante el verano, las piscinas cubiertas alternarán cierres por parada técnica. Del 1 al 15 de julio estarán abiertas tanto Pumarín-Teatinos como La Corredoria. Entre el 16 y el 31 de julio solo permanecerá operativa La Corredoria, mientras que Pumarín cerrará temporalmente. Del 1 al 15 de agosto ocurrirá lo contrario: abrirá Pumarín y cerrará La Corredoria. Finalmente, del 16 al 31 de agosto volverán a estar disponibles ambas instalaciones.

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En cuanto a las piscinas descubiertas, a las que se podrá acceder gratuitamente con el Abono Deporte Oviedo, permanecerán abiertas todos los días hasta el 31 de agosto, en horario de 11.30 a 19.30 horas. Los usuarios podrán disfrutar de las instalaciones de La Corredoria, La Monxina, Colloto, Olloniego, Tudela Veguín, Las Caldas, San Claudio, Trubia y San Lázaro.