Carlos Fernández Llaneza anuncia ahora que no se presentará a las primarias del PSOE en Oviedo para optar a la alcaldía de Oviedo

El número uno del grupo socialista en el Ayuntamiento de Oviedo y líder de la oposición, Carlos Fernández Llaneza, no se presentará a las primarias de su partido para volver a optar a la alcaldía de la ciudad. Así lo acaba de anunciar el actual portavoz del PSOE, en un comunicado donde atribuye su decisión de no presentarse a "motivos estrictamente personales". "Es una decisión que he venido valorando durante las últimas semanas y que he querido tomar con la calma, la prudencia y la responsabilidad que un paso así exige". Llaneza asegura que no ha querido "precipitarse" ni hacer "ningún anuncio firme antes de tener la absoluta certeza", por más que hasta hoy se daba por hecho que iba a presentar su candidatura, y así parecía que lo había dado a entender con sus silencios ante esta posiblidad. Sin embargo, este martes, un día después de que la FSA anunciara la puesta en marcha del proceso de primarias en Oviedo, que se celebrará en julio, el primero en el calendario regional, Llaneza ha confirmado su retirada. La certeza de que no acudirá a las primarias, explica en un comunicado, "es plena", y por eso ha querido compartirla "con la misma tranquilidad con la que la he alcanzado".

Llaneza rememora el inicio de su aventura política. "Hace tres años", explica, "asumí el reto de presentar mi candidatura convencido de que era necesario abrir una nueva etapa para el proyecto socialista en Oviedo. Lo hice con ilusión, con compromiso y con la firme convicción de que era posible construir un rumbo diferente. Hoy puedo afirmar con orgullo que este objetivo se ha cumplido, y se han sentado las bases de un proyecto sólido y preparado para afrontar con ilusión el futuro para recuperar la Alcaldía de nuestro municipio".

El portavoz del PSOE argumenta que su decisión de "dar el relevo a otra persona para que asuma el liderazgo" es consecuencia de unas "circunstancias personales" que no le permiten afrontar el proceso de primarias "con la disponibilidad y la dedicación que se requiere".

Que Fernández Llaneza no se presente no quiere decir, no obstante, que su proyecto no siga adelante. Llaneza da a entender que su equipo podría tener una candidatura que los representara en las primarias. Así se puede entender cuando afirma que "este no es el momento de empezar de cero ni de abrir etapas de incertidumbre, sino de seguir construyendo sobre el trabajo realizado; los desafíos que tenemos por delante exigen un liderazgo con experiencia para poder darle continuidad". "Lo construido durante estos años merece continuidad. Hemos puesto unas bases sólidas y hemos ofrecido a la ciudadanía una alternativa real e ilusionante frente a la que plantea la derecha", concluye.

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Carlos Fernández Llaneza confía, por último, en "el criterio" de la militancia para elegir candidato y asegura que "sea como sea, quien resulte elegido contará desde el primer día con mi lealtad y mi colaboración". Su salida, subraya, no implica ninguna dejación de funciones, y el líder de la oposición recalca que piensa cumplir con su cometido en el grupo de la oposición en el Ayuntamiento: "Hasta la finalización del presente mandato seguiré ejerciendo mi responsabilidad como portavoz con el mismo compromiso y sentido del deber que han guiado mi actuación durante estos años", concluye antes de agradecer los apoyos recibidos en esta etapa al frente del PSOE ovetense.