La Fiscalía mantiene la petición de seis años y medio de cárcel para un acusado de facilitar hachís y cocaína a menores en Oviedo

La Fiscalía del Principado de Asturias mantuvo este martes su petición de seis años y medio de prisión para un hombre acusado de facilitar el consumo de drogas a varias menores en Oviedo. El juicio se celebró por la mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, donde el Ministerio Fiscal defendió que el procesado suministró o permitió el consumo de estupefacientes a las adolescentes menores de edad.

Los hechos que recoge la acusación se sitúan principalmente en marzo de 2024. Según el escrito fiscal, el acusado habría ofrecido hachís a dos menores, de 13 y 17 años, en su vivienda, conociendo la edad de ambas. La Fiscalía sostiene además que insistió a la niña de 13 años para que consumiera la sustancia pese a que se encontraba indispuesta.

El Ministerio Público también atribuye al procesado otros episodios relacionados con otra menor. En concreto, afirma que le encargó la compra de tres gramos de hachís por 15 euros y que, en distintas ocasiones, le permitió consumir cannabis en su domicilio, facilitándole parte de la droga que él mismo tenía.

La acusación incluye además un episodio ocurrido el 7 de marzo de 2024, cuando, según la Fiscalía, el acusado llevó a esta menor a un hotel de Oviedo haciéndola pasar por su hija. Una vez en la habitación, presuntamente le ofreció consumir cocaína, aunque la joven rechazó la propuesta.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito contra la salud pública, por facilitar sustancias estupefacientes tanto de las que causan grave daño a la salud como de las que no lo ocasionan, con la circunstancia agravante de haberse dirigido a menores de edad.

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Por todo ello, el Ministerio Público solicita para el acusado una condena de seis años y seis meses de prisión, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.