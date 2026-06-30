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IU acusa a Vox de ser una "fuerza sectaria de bloqueo" para la Capitalidad Cultural de Oviedo

La candidatura es un "proyecto abierto para Asturias", defiende Llamazares, quien reprocha a la formación que su "única forma de hacer política es el conflicto permanente"

Gaspar Llamazares

Gaspar Llamazares / Mario Canteli / LNE

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Oriol López

Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo afeó este martes la actitud de Vox de "embarrar un proyecto estratégico" para la ciudad y para Asturias como es la candidatura a la Capitalidad Culturall "recurriendo a su única forma de hacer política; la confrontación permanente, la descalificación y el ruido". La opinión de la coalición sobre la postura de Vox -que este lunes cargó a través de su portavoz, Sonsoles Peralta, contra los nuevos nombramientos del consejo de la candidatura y acusó al PP de utilizarla como "proyecto ideológico" en compañía de las formaciones de izquierda- es que es "profundamente sectaria, en la que todo aquello que no coincide con sus postulados merece ser rechazado o convertido en motivo de enfrentamiento". "La Capitalidad Cultural es un proyecto abierto para Asturias y Vox solo sabe ejercer de fuerza sectaria de bloqueo", sentenció el portavoz municipal de IU, Gaspar Llamazares: "Su única forma de hacer política es el conflicto permanente".

Desde IU respaldan "plenamente" dicha ampliación de capital humano del órgano, porque refuerza el "carácter abierto y participativo que debe tener un proyecto de estas dimensiones". La incorporación de profesionales de la cultura, del ámbito universitario, intelectual e institucional, así como de representantes de entidades sociales e incluso de la Iglesia católica, "demuestra la voluntad de construir una candidatura amplia, diversa y representativa del conjunto de la sociedad asturiana".

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La agrupación que lidera Llamazares defiende que el camino de Oviedo hacia la distinción cultural tiene que ser un "proyecto abierto, plural y compartido", ya que obtener el reconocimiento es "ganarlo también para Asturias, situando a nuestra comunidad en el centro del tablero cultural europeo". Por lo tanto, la meta requiere "sumar talento, experiencia, conocimiento y representación institucional", en contraposición a "levantar muros ni alimentar polémicas estériles", aprecian desde el partido, que estima que a Vox le "incomoda" que la lucha por la Capitalidad sea un "proyecto de todos y todas".

"Vox vuelve a demostrar que no soporta la cultura cuando esta es libre, abierta y diversa. Les molesta cualquier espacio de encuentro porque viven instalados en la antipolítica y la confrontación permanente. No hay mayor proyecto ideológico que el suyo: el de la censura, la irracionalidad y la criminalización de quien piensa diferente", afirma el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares.

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"Mientras ellos intentan dividir a la sociedad, nosotros seguiremos trabajando para que Oviedo y Asturias tengan una candidatura fuerte, abierta y capaz de ilusionar al conjunto de la ciudadanía", reitera Llamazares.

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