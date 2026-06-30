IU pide la implicación de Derechos Sociales para acabar con la "incertidumbre" en el albergue Cano Mata en Oviedo

Los portavoces de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento, Gaspar Llamazares, y de IU-Convocatoria por Asturias en la Junta General, Xabel Vegas, reclamaron este martes medidas para acabar con la situación de "incertidumbre" que se vive en el albergue Cano Mata de Oviedo y pidieron la implicación directa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para "fortalecer" este equipamiento tras realizar una visita a las instalaciones.

Durante el recorrido, los representantes de IU reclamaron una mayor presencia de la unidad de trabajo social en el barrio, así como el refuerzo de los servicios sociales y sanitarios para "dar respuesta a este problema que crea inquietud entre los ciudadanos". Llamazares subrayó que se trató de "una inquietud legítima" que debía ser "solucionada desde lo público".

El portavoz municipal aseguró que el conflicto respondió a "episodios concretos y aislados", por lo que afirmó que ni la seguridad de Oviedo ni la de Asturias, así como tampoco las políticas sociales en general, estuvieron en cuestión. No obstante, remarcó que existieron márgenes de mejora porque el albergue Cano Mata no registró ninguna reforma sustancial desde hacía una década.

Por su parte, Vegas señaló que Cano Mata fue un recurso "imprescindible" para el barrio de San Lázaro y para toda la ciudad de Oviedo, pero remarcó que no pudo funcionar de manera adecuada sin el apoyo y la financiación de la Administración de la que dependía.

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Además, el portavoz parlamentario recordó que la Consejería de Derechos Sociales fue la propietaria del edificio y de este recurso, lo que, a su juicio, la convirtió en la "responsable de lo que aquí ocurra". Ante esta situación, informó de que el grupo parlamentario registró una pregunta por escrito en la Junta General del Principado dirigida a la Consejería de Derechos Sociales y señaló que esta "no puede dar la espalda a los vecinos" y tiene que reunirse con ellos.