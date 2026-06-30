Ocho tráileres y 400 empleados para cuatro días de montaje: así es el enorme dispositivo de producción del festival elrow en Oviedo

Oviedo se prepara para recibir por primera vez en su historia a elrow, el fenómeno global de la música electrónica. La cita tendrá lugar el próximo 5 de septiembre, apenas unos días antes del inicio de las fiestas de San Mateo, en una fecha estratégica para la marca y la ciudad. Según confirma su creador, Juan Arnau, la inversión destinada por elrow a la propuesta decorativa y artística que acogerá el recinto de La Ería "ronda los 400.000 euros" e incluirá a unas 70 personas entre artistas y animadores de campo dentro de una plantilla de más de 400 trabajadores que harán posible que se levante y desarrolle un espectáculo que requiere "tres o cuatro días" de montaje.

Este presupuesto se traduce en un despliegue logístico sin precedentes en la región, que constará de ocho tráileres de material procedentes de Barcelona e Ibiza. La apuesta e inversión y los costes son fuertes. "Son shows muy caros y difíciles de sacarles un buen margen de beneficio", admite Arnau, que asegura que muchas veces se realizan por un "compromiso con la zona, con los fans y con los socios" y en el afán visibilizador, el de "darse a conocer" en tierras vírgenes como es Asturias.

Las cifras a nivel escénico también son elevadas y el número de artistas citados tiene su desglose en actores, zancudos y animadores y teatro de calle que darán vida a la temática "Delusionville", inédita en la franja norte de España pese a que ya se han ofrecido sendas sesiones de elrow en el País Vasco y en Galicia.

Aunque el cartel de djs aún está por cerrarse, contará con entre "cuatro y cinco artistas, con tres nombres internacionales y los djs residentes de la casa". No obstante, Arnau recalca que "la marca se enfoca mucho más y se preocupa por el espectáculo experiencial, inmersivo y de show, que no por tener grandísimos headliners (cabezas de cartel)"; por lo tanto, el espectáculo, que se prolongará durante nueve horas, no se limitará a la música.

La "caja mágica" que cubrirá techos, paredes y barras de La Ería, elrow se confeccionará con unos materiales que la marca fabrica absolutamente todo "in-house" en sus talleres de Ibiza y Barcelona, desde donde exportan el material a las citas que organizan a lo largo y ancho del planeta.

Las entradas saldrán a la venta el dos de julio. Primero, como ya era sabido, con un "pre-order" o reserva y, después, un sistema de precios escalonados. Las localidades de preventa son 2.000 y tendrán un coste de 35 euros, subiendo progresivamente en cuatro o cinco tramos hasta alcanzar un "máximo de 55 euros", estima el catalán.

La llegada de elrow a Oviedo no es una decisión al azar. "Cada año hacemos un mapeo de qué zonas llevan tiempo sin vernos", explica Arnau. Tras haber realizado shows recientemente en las citadas autonomías vecinas, la marca identificó a Asturias como un punto ciego en la cornisa cantábrica. "Queremos acercar el producto a la gente de la zona que quizás solo nos puede ver una vez al año en grandes festivales como el de Madrid o en Ibiza", añade.

La elección del recinto y de la fecha tampoco es casual. El equipo optó por la semana previa a San Mateo para poder "ajustar costes y compartir infraestructura" con los festejos de la ciudad, cuyo pregón se pronunciará cinco días después del espectáculo. "La iniciativa vino de Bring the Noise", revela Arnau, explicando que la promotora local fue clave para identificar que el espacio festivo de Oviedo les iba "perfecto a nivel de formato y tamaño" para replicar su universo.

Este desembarco es también el resultado de una relación de años con el consistorio ovetense. Tras un intento infructuoso de organizar un evento en los Carnavales hace dos años según revela el propio Arnau, la sintonía institucional y la colaboración con la promotora han permitido que, finalmente, el universo psicodélico de elrow elija a la capital como su única parada en el norte de España para esta temporada.

A pesar de la expectación, el creador de la marca ha sido tajante respecto a la posible continuidad en años venideros tras este debut. "Lo que tengo claro es que el año que viene seguro que no se hace", adelanta. La estrategia de elrow pasa por la rotación constante. "Nos gusta que la gente lo vea como algo muy especial que solo pasa una vez en su ciudad", sentencia Arnau. Así, el debut capitalino se presenta como una oportunidad única, ya que, de volver, sería como pronto en 2028.

Para entender el calado de elrow hay que mirar atrás. La familia Arnau, fundadora de templos de la electrónica como Florida 135 o el Monegros Desert Festival, suma cinco generaciones dedicadas al ocio desde 1870. Con elrow, han logrado exportar, además, un modelo donde el público se convierte en protagonista activo. "No queremos que el público sea la parte pasiva, sino que venga predispuesto a disfrazarse, a jugar, a interactuar y, sobre todo, a olvidarse de sus problemas del día a día", comenta el fundador, que precisa que "Delusionville" es "una de las estéticas más quizás coloridas y de personajes que creó Ron English y que hemos podido llevar a nuestro mundo mágico".

Este cambio cultural de que los asistentes se integren en una atmósfera inmersiva lo respalda la visión de Arnau sobre la juventud actual, señalando que las nuevas generaciones "se han olvidado bastante ya de lo que es el pop y el rock" para abrazar géneros como la electrónica o lo urbano. "Contento de ver cómo van creciendo y consumen cada vez más música electrónica", comenta, justificando así la apuesta por un formato que, a su juicio, ha sustituido en interés a las grandes bandas tradicionales.