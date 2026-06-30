El PSOE de Oviedo reclama una actuación integral en San Lázaro que garantice la convivencia vecinal y una "atención digna" a las personas vulnerables

El Grupo Municipal Socialista visitó este martes el barrio de San Lázaro junto a vecinos y vecinas para conocer de primera mano los problemas de convivencia que se vienen denunciando en el entorno del albergue Cano Mata.

Durante la visita, Marisa Ponga, Juan Álvarez y Carlos Fernández Llaneza escucharon las demandas del vecindario, que reclama soluciones eficaces ante una situación que afecta a la vida diaria del barrio. En las últimas semanas, la asociación vecinal ha trasladado estas reivindicaciones al Ayuntamiento mediante la presentación de más de un millar de firmas.

Ponga subrayó que los vecinos y vecinas “tienen derecho a vivir con tranquilidad y seguridad”, pero advirtió de la necesidad de evitar discursos que señalen a las personas en situación de exclusión social. “El problema está en la falta de recursos, de planificación y de coordinación”, afirmó.

La concejala socialista recordó que la atención a las personas sin hogar es una competencia municipal y defendió que el albergue Cano Mata necesita más apoyo y medios para poder responder a las necesidades actuales. “No podemos dejar solos ni al barrio ni a las personas que necesitan este recurso”, señaló.

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Por su parte, Fernández Llaneza criticó la inacción del gobierno de Alfredo Canteli y defendió que la convivencia y la atención social “no son objetivos incompatibles”. En este sentido, reclamó una actuación integral que incluya el refuerzo de los servicios sociales, la revisión del funcionamiento del albergue, una mayor coordinación entre Ayuntamiento, Policía y entidades sociales, y mejoras en el entorno urbano. “Los vecinos y vecinas de San Lázaro merecen respuestas y las personas que utilizan Cano Mata merecen una atención digna. Es responsabilidad de las administraciones hacer compatibles ambos derechos”, concluyó el portavoz socialista.