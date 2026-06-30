El PSOE de Oviedo reclama una actuación integral en San Lázaro que garantice la convivencia vecinal y una "atención digna" a las personas vulnerables
Los socialistas defienden que la atención a las personas sin hogar es una competencia municipal y dicen que el albergue Cano Mata necesita más apoyo y medios para poder responder a las necesidades actuales
El Grupo Municipal Socialista visitó este martes el barrio de San Lázaro junto a vecinos y vecinas para conocer de primera mano los problemas de convivencia que se vienen denunciando en el entorno del albergue Cano Mata.
Durante la visita, Marisa Ponga, Juan Álvarez y Carlos Fernández Llaneza escucharon las demandas del vecindario, que reclama soluciones eficaces ante una situación que afecta a la vida diaria del barrio. En las últimas semanas, la asociación vecinal ha trasladado estas reivindicaciones al Ayuntamiento mediante la presentación de más de un millar de firmas.
Ponga subrayó que los vecinos y vecinas “tienen derecho a vivir con tranquilidad y seguridad”, pero advirtió de la necesidad de evitar discursos que señalen a las personas en situación de exclusión social. “El problema está en la falta de recursos, de planificación y de coordinación”, afirmó.
La concejala socialista recordó que la atención a las personas sin hogar es una competencia municipal y defendió que el albergue Cano Mata necesita más apoyo y medios para poder responder a las necesidades actuales. “No podemos dejar solos ni al barrio ni a las personas que necesitan este recurso”, señaló.
Por su parte, Fernández Llaneza criticó la inacción del gobierno de Alfredo Canteli y defendió que la convivencia y la atención social “no son objetivos incompatibles”. En este sentido, reclamó una actuación integral que incluya el refuerzo de los servicios sociales, la revisión del funcionamiento del albergue, una mayor coordinación entre Ayuntamiento, Policía y entidades sociales, y mejoras en el entorno urbano. “Los vecinos y vecinas de San Lázaro merecen respuestas y las personas que utilizan Cano Mata merecen una atención digna. Es responsabilidad de las administraciones hacer compatibles ambos derechos”, concluyó el portavoz socialista.
Suscríbete para seguir leyendo
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
- Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
- Arde una autocaravana en Oviedo: la Policía detiene a una persona como presunta autora de las llamas
- Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
- Atención carbayones: los actos de la hoguera de San Juan cambian de horario por culpa de las altas temperaturas
- Abel Terente González, exdirector del hotel La Gruta y fundador del restaurante El Asador de Abel: 'Empecé de camarero para ganar algo de dinero e independencia, pero al final la profesión me fue enganchando
- Las tienda más famosas especializada en fresas aterriza en Oviedo: así es el nueva comercio que se instalará en El Antiguo