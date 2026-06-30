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El secretario de las Juventudes Socialistas de Asturias, Sergio Llera, disputará las primarias de la AMSO para ser el candidato del PSOE a alcalde de Oviedo

El plazo para enviar de candidaturas finaliza el viernes al mediodía, en un proceso en el que de momento también ha confirmado que se presentará el actual líder de la oposición, Carlos Llaneza

El secretario de Juventudes Socialistas Sergio Llera.

El secretario de Juventudes Socialistas Sergio Llera.

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Chus Neira

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El secretario de las Juventudes Socialistas de Asturias, Sergio Llera, acaba de confirmar que optará al proceso de primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO), que iniciará la designación de los candidatos del PSOE dentro de quince días. Llera confirmó este martes a LA NUEVA ESPAÑA que dará el paso para entrar en la carrera por ser candidato a alcalde de Oviedo por el PSOE.

Las de Oviedo serán las primeras primarias del PSOE en Asturias, en julio, con apenas quince días, lo que muchos han visto como un proceso para evitar pugnas internas. Llera, que de momento se enfrentará a Carlos Llaneza, el actual candidato y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Oviedo, admitió que hubiera preferido contar con más tiempo: "Ojalá hubiera más tiempo, lo que se traduce en más debate, aunque estamos preparados para presentar nuestro proyecto en julio". El calendario, admite el secretario de las Juventudes Socialistas, "trastoca un poco el proceso de maduración", pero, en su caso, la intención de concurrir al proceso de primarias ya fue comunicada hace dos semanas a la secretaria general de la AMSO, Delia Losa. "Es un proceso que ya había reflexionado con mis compañeros y compañeras, y ahora estamos en el proceso de escucha y de aportar una candidatura con el objetivo de volver a poner el foco en el futuro de Oviedo y retomar cuestiones como la movilidad y la vivienda", argumentó Sergio Llera.

La candidatura del secretario de los Juventudes Socialistas de Asturias busca una "integración de unidad" entre las diferentes sensibilidades, según apuntó el candidato.

Los militantes que quieran presentar su candidatura tienen de plazo para hacerlo hasta el viernes 3 de julio a las 12.00 horas del mediodía. La próxima semana tienen que presentar los avales, entre un 15 y un 20% de la militancia, lo que se traduce en algo más de un centenar de apoyos.

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Hasta ahora solo han presentado sus candidaturas Sergio Llera y Carlos Llaneza.

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