La Tenderina lidera en Oviedo las actuaciones y derribos municipales en parcelas, solares e inmuebles deteriorados

La Tenderina encabeza el mapa de actuaciones de la Oficina de Rehabilitación del Ayuntamiento de Oviedo para corregir el deterioro de parcelas, solares e inmuebles en mal estado, un plan que incluye limpiezas, adecuaciones y derribos en los casos más graves.

El informe municipal actualizado el 24 de junio contabiliza 164 expedientes abiertos o tramitados por este servicio, dependiente principalmente de la concejalía de Urbanismo, aunque con actuaciones compartidas con Conservación Urbana. De todos ellos, 44 corresponden al ámbito de La Tenderina, la cifra más alta del listado. La Oficina de Rehabilitación trabaja sobre propiedades de empresas, entidades y particulares a las que requiere la limpieza y adecuación de fincas, el saneamiento de terrenos sin edificar, la reparación de cierres o la demolición de construcciones cuando el estado de conservación lo exige.

La documentación municipal distingue dos grandes tipos de actuaciones: las que afectan a inmuebles, con reparaciones, protecciones o derribos, y las que se centran en terrenos sin edificar, con limpiezas, desbroces y colocación de cierres adecuados. La Tenderina aparece como el principal ámbito de actuación, por delante del Rayo-Mercadín, con 28 expedientes, y Almacenes Industriales, con 16. Además de concentrar el mayor número de actuaciones, La Tenderina suma seis demoliciones de inmuebles ya ejecutadas desde mayo de 2024, fecha de la puesta en marcha de la Oficina de Rehabilitación.

En el Rayo-Mercadín se han llevado a cabo otros cinco derribos y permanecen en tramitación siete órdenes de demolición por el grave estado de las construcciones. En Almacenes Industriales, por su parte, ya se han ejecutado dos demoliciones de antiguas naves y otros dos inmuebles siguen pendientes de derribo por ejecución subsidiaria municipal.

El listado de actuaciones se completa con La Manjoya y Tudela Veguín, con 8 expedientes; El Antiguo, la zona rural y San Claudio, con 5; Trubia, con 4; La Florida, con 3; y otros ámbitos con un solo expediente, como Fozaneldi, Nuevo Ciudad Naranco o Regueral-Segaria.

Además, el informe recoge 42 expedientes procedentes de denuncias, que figuran en una categoría diferenciada. Según la explicación municipal, estos casos están repartidos por todo el concejo y no se integran en los ámbitos específicos de actuación de la oficina al tratarse de parcelas o solares independientes en los que interviene también Conservación Urbana.

En el caso concreto de La Tenderina, los expedientes afectan a parcelas e inmuebles repartidos por todo el barrio. De los 44 expedientes asignados a esta zona, 23 figuran archivados, mientras que otros 21 continúan en distintas fases de tramitación o ejecución.

Entre las actuaciones ya cerradas o impulsadas hay demoliciones de inmuebles, limpiezas, retirada de basura o escombros, siegas y trabajos de reparación o adecuación exigidos por el Ayuntamiento a los propietarios.

El concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, defiende que la puesta en marcha de la Oficina de Rehabilitación ha permitido desbloquear situaciones enquistadas durante años. «En un año hemos impulsado actuaciones que llevaban muchos años pendientes y se están ejecutando demoliciones y adecuaciones de parcelas y solares que presentaban un estado insalubre desde hacía décadas», señala el edil. «Este gobierno ha actuado y seguiremos por esta línea en los principales ámbitos de la ciudad afectados por este tipo de situaciones», añade.

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Más allá del trámite administrativo, el Ayuntamiento presenta la Oficina de Rehabilitación como una herramienta para forzar a los propietarios a cumplir sus obligaciones de conservación y para intervenir en los casos en los que el deterioro supone un problema de salubridad, seguridad u ornato.