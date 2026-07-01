Almudena Cueto presenta su candidatura a las primarias del PSOE de Oviedo con un proyecto centrado en los cuidados y la atención a los barrios

Almudena Cueto confirmó este miércoles que concurrirá a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Oviedo, tal y como había adelantado este periódico. Cueto lo hará con un proyecto que sitúa en el centro los cuidados, la innovación social, la participación ciudadana y la atención a la vida cotidiana en los barrios, explicó a través de un comunicado. La aspirante defiende un "cambio de modelo" de ciudad y una "alternativa socialista" capaz de escuchar a los vecinos, atender sus necesidades cotidianas y afrontar los retos sociales, económicos y demográficos de Oviedo.

"Nuestro propósito no es impulsar Oviedo como si fuera únicamente una marca. Es decidir hacia dónde queremos llevar la ciudad, con qué valores y para mejorar la vida de quiénes", señala Cueto, que propone pensar la política municipal desde las necesidades reales de las personas y no desde "la inercia institucional o la gestión de escaparate".

El proyecto presta especial atención al envejecimiento de la población, la soledad no deseada, la transformación del modelo de cuidados, las desigualdades entre barrios, el acceso a oportunidades, el reto demográfico, la sostenibilidad, la economía local y la participación de la ciudadanía en las decisiones municipales.

Militante socialista desde hace 31 años, Cueto inició su compromiso político en las Juventudes Socialistas, donde formó parte de la Ejecutiva Regional durante dos mandatos, primero como secretaria municipal y luego como secretaria de Formación. Fue concejala en el Ayuntamiento de Nava durante dos legislaturas en los años noventa y, entre 2004 y 2012, trabajó como asesora de gabinete en la Delegación del Gobierno en Asturias. Entre 2015 y 2019 dirigió el Instituto Asturiano de la Mujer y de Políticas de Juventud, etapa en la que participó en iniciativas como la Ley asturiana de Participación Juvenil, el Pacto Social contra la Violencia de Género o el Plan Demográfico del Principado 2017-2027.

Licenciada en Derecho y con formación de posgrado en impacto social, sostenibilidad, dirección de empresas e igualdad, ha desarrollado buena parte de su carrera fuera de la Administración como formadora y consultora en innovación social. Entre 2023 y 2025 colaboró con la Cámara de Comercio de Oviedo en la coordinación del Laboratorio CECOEC, del que después dirigió la oficina, y actualmente es fundadora de Quiquiricú, Consultora de Innovación Social.

La candidatura se presenta como heredera de "la sensibilidad" que ya concurrió en las anteriores elecciones internas de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo con la lista alternativa que encabezó Aquilino Díaz, cuyos integrantes han seguido trabajando de forma "cohesionada" en una "visión alternativa para la ciudad".