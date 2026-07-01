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El Ayuntamiento lanza "Oviedo a tu lado" para combatir la soledad no deseada desde los barrios: "No es un problema individual, sino de toda la comunidad"

Miembros de la corporación municipal y del Principado presentan en El Cortijo un programa abierto a vecinos y asociaciones para reforzar las redes comunitarias

La jornada de presentación de &quot;Oviedo a tu lado&quot;, en el centro social de &quot;El Cortijo&quot;

La jornada de presentación de "Oviedo a tu lado", en el centro social de "El Cortijo" / Jorge Novo

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Jorge Novo

La Corredoria

El Ayuntamiento de Oviedo ha presentado hoy, en el centro social de "El Cortijo", la iniciativa "Oviedo a tu lado", una propuesta que busca reforzar las redes de apoyo y la convivencia en los barrios para combatir una de las lacras de la sociedad actual: la soledad no deseada. "Hay que combatir la idea de que es un problema individual, porque es algo que concierne a toda la comunidad", afirmó María Velasco, concejala de Políticas Sociales. La jornada se inició con una charla informativa y continuó con un periodo de escucha que pretendía aportar ideas a un "programa que está abierto a cualquier propuesta" y que incorpora actuaciones de manera continua, según afirmó Yolanda Arias, asesora técnica de Servicios Sociales.

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"El objetivo es que no sea solo un programa municipal, sino que sea de toda la comunidad, de todos los vecinos. Hay que recuperar esas relaciones sociales que a lo largo de los últimos años se han ido perdiendo, que todos estemos pendientes de todos como pasaba antes", explicaba la concejala. A la jornada asistieron vecinos de Oviedo y varias asociaciones, como la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias o la Asociación de Mayores de La Corredoria. Aunque la iniciativa está dirigida a personas de todas las edades, este primer paso se ha centrado en las personas mayores, por ser "el colectivo más vulnerable, donde la soledad puede quedar más oculta", precisó Yolanda Arias.

Otra de las ideas que se reiteró a lo largo de la jornada fue la de "eliminar el estereotipo de que una persona que vive sola implica que se siente sola", según explicaba María Velasco. "Desde el Ayuntamiento de Oviedo ya desde hace muchísimos años estamos trabajando en lo que llamábamos antes el aislamiento social, pero ahora hay una dinámica a nivel ya incluso internacional y europeo de trabajo conjunto contra este problema, especialmente tras la pandemia", añadió. El Principado, según afirma, dedica 4 millones de euros anuales dentro de la estrategia contra la soledad no deseada.

"Las vías digitales, cuando en su momento parecía que podían ser una herramienta para acercarnos, han resultado en todo lo contrario", afirmaba José Antonio Garmón, Director General de Innovación y Cambio Social, quien destacó que la soledad no deseada tiene "un gran impacto en la gente joven, precisamente porque hacen falta más espacios de socialización". Garmón aseguró que el Principado ha hecho una "apuesta muy importante" para combatir un "problema fundamental" para la Administración, con una inversión de 4 millones de euros anuales en el programa contra la soledad no deseada.

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Karmen Rivera es la presidenta de la Asociación de Mayores de La Corredoria: "Lo que siempre reivindico desde la asociación es que La Corredoria, siendo un barrio tan grande y en crecimiento, no tenga un centro de día y un hogar del jubilado". Rivera denuncia que, aunque los centros sociales cuentan con una amplia oferta de actividades, las plazas son muy limitadas, con listas de espera que en algunos casos superan las 200 personas. Aunque valora positivamente la jornada, considera que "el papel lo aguanta todo, pero la realidad siempre es más compleja" y asegura que "si saliese un 10 % de todo lo que allí se ha hablado, me daría con un canto en los dientes".

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