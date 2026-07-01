CSIF denuncia el "colapso" del servicio postal en Oviedo por la falta de personal: "Los empleados no pueden más"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el “colapso” del servicio de Correos en el concejo de Oviedo por la falta de personal, una situación que, según el sindicato, afecta tanto a la capital como a la zona rural y que se ha agravado en los últimos días con la entrada extraordinaria de 60.000 notificaciones administrativas en Asturias. La organización asegura que hay más de 5.000 notificaciones pendientes en varios distritos de la ciudad, más de 300 paquetes urgentes diarios sin repartir y más de 200 pueblos afectados en el municipio y alrededores por la ausencia de cobertura de bajas, vacaciones y plazas amortizadas. “Los empleados de Correos ya no pueden más”, resume la central.

CSIF sostiene que los servicios postales están “desbordados” por la política de recortes de la empresa, especialmente en materia de personal. Según el sindicato, Correos lleva “más de dos años recortando gastos” y la mayor parte de esos ajustes se han traducido en una reducción de efectivos que ha dejado las plantillas “muy ajustadas”. Esa situación, añade CSIF, provoca que cualquier incremento extraordinario de trabajo derive en un atasco generalizado.

CSIF acusa a la empresa pública de negarse a realizar contratos de refuerzo, al menos en la capital, pese a que considera imprescindible esa contratación para garantizar tanto el servicio postal universal como el cumplimiento de la Ley 39/2015, que regula la entrega de notificaciones administrativas y establece, entre otras cuestiones, el segundo intento de entrega. La situación, según la central, se complica además con el inicio del periodo vacacional de los carteros, ya que la mayoría de esas ausencias tampoco se van a cubrir con nuevas contrataciones.

Uno de los puntos más delicados se encuentra en los distritos 33010 y 33011 de Oviedo, donde el sindicato cifra en más de 5.000 las notificaciones acumuladas en la unidad sin poder ser trabajadas en el turno de mañana. El problema se traslada después al turno de tarde, encargado del segundo intento de entrega que marca la ley. Según CSIF, en ese turno solo hay dos trabajadores, uno de ellos con reducción de jornada, para afrontar casi 500 notificaciones diarias pendientes de ese segundo intento. Una carga que el sindicato considera “a todas luces imposible” de asumir con esos efectivos.

El atasco también afecta a la Unidad de Servicios Especiales de Oviedo, responsable del reparto de paquetería urgente, valijas, recogidas de paquetes y otros servicios especiales. CSIF denuncia que en el turno de mañana se quedan diariamente más de 300 paquetes sin repartir por la falta de cobertura de una baja. La central asegura, además, que la empresa ya ha comunicado que tampoco cubrirá vacaciones, por lo que advierte de que el problema “lejos de mejorar, irá a más”.

En el turno de tarde de esa misma unidad, la situación tampoco mejora en virtud a lo declarado por el sindicato. Los trabajadores deben hacerse cargo tanto de los productos pendientes de la mañana como de los propios de su franja. CSIF recuerda que ese turno contaba hace menos de un año con 14 personas y que ahora son 8 para realizar la misma tarea. El sindicato sostiene que Correos aprovechó el concurso de traslados para amortizar tres plazas, a lo que se suma una baja sin cubrir y dos trabajadores de vacaciones también sin sustitución.

La zona rural del concejo presenta, según el sindicato, un panorama similar. En el centro de trabajo de Trubia, CSIF denuncia la amortización, hace algo más de un año, de dos puestos de reparto urbano. Desde entonces, esa labor ha pasado a recaer en los carteros de la zona rural. A ello se suma una baja sin cubrir que afecta al reparto en localidades como Udrión, Berció, Villar, Soto de Arriba, Godos, Perlavia, Feleches, Barquera, Priañes, San Pedro de Nora, Campanal y Soto de Abajo, entre otras. La falta de cobertura se agrava, según CSIF, por la decisión de no sustituir este mes las vacaciones de un cartero. Como consecuencia, sostiene el sindicato, los pueblos de Coañana, Ricabo, Ronderos, Santa Marina, Muriel y Villa Gime llevan sin servicio postal desde el 10 de junio.

El otro centro rural señalado por CSIF es el de San Claudio, con una plantilla de 13 personas en reparto. En julio, según la central, se irán de vacaciones 6 trabajadores y Correos solo cubrirá una de esas ausencias. CSIF calcula que la falta de cobertura en ese centro afectará a más de 200 pueblos, entre ellos Bueño, El Caleyo, Las Segadas, La Manjoya, La Cruz, Las Mazas, Santullano y el concejo de Las Regueras.