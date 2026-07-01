La emblemática capilla de Oviedo que seguirá abierta y de guardia, pese a la marcha de sus religiosas

Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús se van de Asturias, pero su capilla de la calle Conde Toreno de Oviedo, la única que permanece abierta toda la jornada y donde el Santísimo está acompañado las 24 horas del día, permanecerá de guardia, se mantendrá abierta. La comunidad religiosa , que llegó a Oviedo en 1907, ha cedido la capilla a la diócesis y el arzobispo, Jesús Sanz Montes, ha encomendado a la parroquia de San Juan su cuidado y llevanza. La actual superiora de esta reducida comunidad, Dorotea Domínguez, comunicó este miércoles al término de la misa de la 1 de la tarde la partida a los feligreses, a quienes anunció que la misa de despedida tendrá lugar el día 15 de este mes, en principio a las siete de la tarde.

"Os quería anunciar que estamos preparando una eucaristía de acción de gracias por nuestro paso por Oviedo, para el 15 de julio ", indicó la superiora, que llegó a la comunidad de la calle González del Valle en agosto del pasado año y ahora partirá para Andalucía tras este cierre, cuyos motivos explicó a LANUEVA ESPAÑA la propia religiosa: "Éramos ya muy pocas, todas las congregaciones están igual, no habiendo vocaciones no hay posibilidad de estar en todos los sitios. No podemos llegar a todo".

Fachada de la capilla del Sagrado Corazón, en la calle Conde Toreno. / J. A. A.

La comunidad de Oviedo, formada por religiosas de avanzada edad, ha sufrido varias bajas en los últimos meses, por razones de salud. "Aquí este año hemos sido seis, pero actualmente somos tres, es muy poco.Vamos reubicadas a otras comunidades", comentó Sor Dorotea. Otras religiosas irán a Santander y a Madrid.En la misa del próximo 15 de julio estarán presentes algunas de las Esclavas del Sagrado Corazón que a lo largo de vida religiosa han estado ligados a la comunidad de Oviedo, según avanzó la que es su última superiora en la ciudad. En la actualidad, además de la Capilla y de la residencia de la congregación, que da a la calle González del Valle, las Esclavas del Sagrado Corazón también son titulares de la Casa de Ejercicios Espirituales de Latores que, por ahora, está abierta aunque ya no se encargaban ellas de la atención desde hace un tiempo.

La congregación ha cedido la capilla a la diócesis de Oviedo y el Arzobispo ha asignado el cuidado y la atención pastoral del templo de la calle Conde Toreno a la parroquia de San Juan. El párroco aprovechó el final de la misa del pasado lunes para pedir colaboración en la limpieza y demás tareas de mantenimiento. "Recibimos una respuesta inmediata de muchos voluntarios", comentó el párroco,Javier Suárez.

La capilla del Sagrado Corazón de Jesús tiene una relevancia especial, al ser la única donde hay acompañamiento permanente al Santísimo y donde se encuentra la Adoración Eucarística Perpetua de Oviedo, un grupo de personas que desde mayo de 2007 se turnan en esa tarea a lo largo de las 24 horas del día. La labor de este grupo de adoradores también se presume de gran relevancia para que la capilla del centro de Oviedo siga de guardia, ahora que las religiosas ya no estarán en la residencia aledaña.

La residencia de la congregación, en la calle González del Valle / J. A. A.

Las Esclavas del Sagrado Corazón es una congregación que fue fundada en 1875 por la cordobesa Rafaela Porras, que tomó el nombre de Rafaela María del Sagrado Corazón. Pero esta comunidad llegó a Asturias de la mano de tres jóvenes religiosas, la ovetense Asunción Cónsul, Mercedes Fernández y Dolores Isasi. De hecho, en un principio su estuvieron acogidas en la casa del padre de la religiosa de Oviedo, en el número 13 de la calle Campomanes, en cuya capilla tuvo lugar la primera misa el 24 de septiembre de 1908, con motivo de la celebración de Nuestra Señora de las Mercedes. De la calle Campoamor, pasaron al número 15 de la calle Santa Susana y en abril de 1909 inauguraron una nueva capilla, con procesión hasta la iglesia de San Isidoro, que entonces llevaban los jesuitas, con paso por las calles Santa Susana y Campomanes.

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Desde un principio la congregación unió a adoración del Sagrado Corazón una vocación de apostolado entre los más pobres, que en el Oviedo de principios del siglo XX se tradujo en la inauguración de su Escuela Gratuita. También en diciembre de 1909 promovieron su primera tanda de ejercicios espirituales . La comunidad creció en número de monjas y el 1 de febrero de 1928 se fueron a la calle González del Valle. La proclamación de la II República y el estallido de la Guerra Civil fueron tiempos convulsos, que acabaron con las religiosas de la misión ovetense en Mondoñedo y Salamanca. En 1938 la capilla volvió a ser abierta al público y en la década de los cuarenta se construyó la que se conserva en la calle Conde Toreno. En octubre de 1955 las religiosas abrieron una residencia universitaria femenina, que acogió a muchas jóvenes que cursaron sus estudios en Oviedo. En 2007, tras el cierre de esta residencia, la congregación cedió parte del edificio para las oficinas de Caritas Diocesana. "Los ovetenses y los asturianos siempre se han mostrado generosos y acogedores con nuestra congregación", comentó Mercedes Colubi, una de las tres religiosas que forma parte de la última comunidad de las Esclavas del Sagrado Corazón en Oviedo.