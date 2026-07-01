La Escandalera llora, canta y reza desde Oviedo por las víctimas del terremoto de Venezuela
La plaza se llenó de velas y la fachada del teatro Campoamor se iluminó con los colores de la bandera del país latinoamericano
Más de un centenar de personas se concentró este miércoles por la tarde en la plaza de la Escandalera, en Oviedo, para rezar, cantar y llorar en comunidad por las víctimas del terremoto de Venezuela. La Asociación Sociocultural Venezolana Asturiana de Oviedo (AVAO) celebró su vigilia con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo, a través de la concejalía de Servicios Sociales y de su responsable, María Velasco. En el encuentro se vivieron momentos de mucha emoción y recogimiento. Venezolanos venidos de toda Asturias, de Gijón o de Mieres, además de la comunidad ovetense, compartieron sus testimonios y dieron noticia de algunas tragedias personales. "Hay venezolanos de Oviedo que han perdido sus casas y que han perdido sus familiares", explicó Nina Bálsamo, secretaria de AVAO.
La vigilia sirvió también para poner en marcha una campaña destinada a recabar toda la ayuda posible para las familias afectadas en Venezuela. AVAO explicó que organizará una comisión para seleccionar un organismo internacional al que destinar los fondos recaudados.
En el acto de Oviedo los coros cantaron "Venezuela", "El alma llanera", el "Padre Nuestro" y el himno nacional venezolano. En un clima de mucha emoción y de expresión de apoyo moral mútuo, la iluminación de la fachada del teatro Campoamor con los colores de la bandera de Venezuela pusieron el punto final de la concentración.
La iglesia parroquial de San Pedro, en La Felguera, acogerá este jueves, a las 20.00 horas, una misa por las víctimas y damnificados en los terremotos de Venezuela. La asociación Pro Inmigrantes Intervalo, del valle del Nalón, es una de las entidades que organizan el acto y prevé contar con la asistencia de representantes de la comunidad venezolana en Asturias.
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