El Fartuquín, El Dólar y La Sidrería Alterna triunfan en la cata oficial de las Jornadas del Torto de Oviedo

El Fartuquín, El Dólar y La Sidrería Alterna han logrado las tres distinciones de las Jornadas del Torto de Oviedo, que arrancarán este viernes, 3 de julio, en la capital asturiana. La cata oficial se celebró en el Centro de Formación de Otea, en Olloniego, donde los establecimientos participantes elaboraron en directo sus propuestas ante el jurado.

Las distinciones, concedidas en igualdad de categoría, reconocen la calidad de unas elaboraciones que, según destacó el jurado, presentaron un nivel “muy alto”. La decisión final se resolvió por “pequeñas cuestiones y mínimos detalles”, dada la igualdad entre los candidatos.

El jurado valoró aspectos como la textura y composición de la masa, el punto de fritura y el equilibrio con el condimento que acompañaba a cada torto. En la evaluación participaron Pablo Abesu, profesor y coordinador de la Escuela de Otea; Rosa Vázquez y Juanjo Suárez, en representación de Otea; y Maxi Rodríguez y Guillermo Suárez, de la Cofradía del Torto de Maíz.

El acto de entrega contó con la presencia de Fernando Corral, vicepresidente ejecutivo de Otea, quien agradeció la implicación de los hosteleros participantes y reivindicó el torto como uno de los productos fundamentales de la tradición gastronómica asturiana.

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Corral subrayó además que estas jornadas contribuirán a dinamizar la hostelería local y a reforzar el vínculo de Oviedo con sus raíces culinarias durante los próximos días.