La inesperada presencia de un animal poco común en el Campo San Francisco sorprende en Oviedo

Los patos son parte de la escena cotidiana del Campo San Francisco, esa postal tranquila del centro de Oviedo donde uno espera ver niños, paseantes y algún pavo real de vez en cuando. Pero el vídeo que un ciudadano grabó el pasado fin de semana por la tarde añadió otros protagonistas bastante más escandalosos: varias ratas moviéndose a sus anchas por el entorno del estanque de los patos e incluso interactuando con el agua. La imagen causó sorpresa entre quienes la vieron e incluso abrió una pregunta en el vecino que realizó la filmación: si los roedores pudieron tener algo que ver con la caída del carbayo ocurrida a inicios de esta semana.

Fuentes municipales ya han confirmado que los animales no tienen que ver con el suceso y que se están tomando las medidas correspondientes de control de plagas en el área. En cuanto al vídeo, no llega apenas al minuto, pero muestra una escena poco común de ver en el centro de la urbe o en una zona verde. En el estanque de los patos del Campo San Francisco de Oviedo, varias aves nadan en primer plano como si el asunto no fuera con ellas mientras, al fondo, junto al murete de piedra y bajo la vegetación, se aprecia el movimiento de ratas por la orilla. Los roedores aparecen entre la tierra, las piedras y los arbustos, se desplazan cerca del agua y desaparecen después entre la maleza.

Desde el Ayuntamiento de Oviedo aseguran que se está actuando en la zona “de manera reiterada” y añaden que las intervenciones se han intensificado especialmente desde el domingo, fecha en la que se detectó la presencia de los roedores. Desde entonces, según el Consistorio, se están aplicando medidas de desratización en el entorno del estanque.

El Ayuntamiento atribuye la aparición de los roedores a varios factores, entre ellos la ola de calor. Las altas temperaturas pueden favorecer que algunos animales se desplacen en busca de agua, sombra o restos de comida, y el estanque del Campo San Francisco reúne varios de esos elementos. Agua, vegetación, rincones con refugio y comida dejada por visitantes son muy apetecibles para una especie como las ratas, que habitan en el subsuelo, donde las temperaturas podrían haberse vuelto muy elevadas debido a la isla de calor que configura la ciudad.

Por eso el Consistorio insiste en un mensaje concreto: no dar de comer a los animales del parque. La advertencia no se dirige solo a quienes alimentan directamente a los patos. También afecta a quienes dejan restos de pan, migas u otros alimentos en el entorno. Esos restos no solo alteran los hábitos de las aves, sino que pueden atraer a especies como la filmada y generar problemas de salubridad.

La presencia de ratas en espacios urbanos no es excepcional, pero su aparición visible en un lugar tan transitado como el Campo San Francisco llamó la atención de los viandantes. El estanque de los patos es una zona frecuentada por familias, niños, mayores y turistas, además de uno de los enclaves más fotografiados del parque.