Jaime Gona, productor cinematográfico ovetense, ante el estreno de su última película: "Contamos con un reparto que en el cine español se ha visto muy pocas veces"

Jaime Gona (Oviedo, 1983) es un productor cinematográfico de origen asturiano. Ha producido, entre otras películas, "Los comensales", "Selfie" y "Los europeos". Su primer recuerdo con el séptimo arte es en los ya desaparecidos multicines de Salesas, viendo "Mi amigo Mac", pero la relación que le une con la industria le viene de cuna. Hijo de Juan Gona, con quien comparte profesión, se adentró en rodajes de cine y televisión desde que era un niño. Este viernes 3 de julio estrena "Día de Caza", una película que ofrece una revisión contemporánea de "La caza" de Carlos Saura, obra clave de la filmografía española, planteando una mirada actual sobre las tensiones personales, sociales y generacionales que atraviesan a sus protagonistas.

La película se estrena el próximo viernes 3 de julio. ¿Cómo son esos días previos al estreno?

De todo el proceso de hacer una película, creo que estos días son los peores, porque es cuando terminas de cerrarlo todo. Se suele decir esta frase tan cursi que usamos a menudo, pero que es real, que la película deja de ser tuya para ser de la gente. Y si tienes suerte, que sea de la mayor cantidad de gente posible. Pero son días de cerrar muchos flecos pequeños que están abiertos de cara al estreno, cines, compañía, publicidad y demás. Hay muchos nervios, pero son también bonitos.

¿Cómo surgió la idea inicial de hacer la película?

Conocí al director, Pedro Aguilera, porque coincidimos en varios festivales allá por el año 2018. Yo estrenaba “Selfie” y él estrenaba una de sus películas. Nos caímos muy bien y en esas cañas y cafés que te tomas en los ratos libres durante el festival me propuso la idea de hacer la película. A mí me pareció apasionante la idea de hacer una adaptación de una película española clásica, porque nunca se ha hecho. Me pareció interesante darle una vuelta a la película original, cambiando el género de los protagonistas. Si Carlos Saura había rodado en la España de 1966, nosotros teníamos la oportunidad de rodar en la España de 2026 y ver que salía de ahí. No teníamos la vocación ni la pretensión de ser tan autorales como fue Carlos Saura, sobre todo porque yo creo que no tenemos el talento que tiene Carlos. Nos parecía que esa película ya estaba contada y que, si queríamos dar una vuelta, quizás ser más contemporáneos, más libres y más diferentes. De hecho, hay dos propuestas artísticas que Pedro peleó mucho, que es el vestuario de las actrices y el color y las tonalidades de la película que son muy dispares, más allá de que la original era en blanco y negro.

¿Cuáles han sido los principales retos en la producción de esta película?

Yo creo que el principal reto en esta industria nuestra es siempre conseguir el dinero, pero en una película todo son desafíos. El primero fue conseguir los derechos de “La Caza”. Contactamos con la familia Saura y la familia de Angelino Fons, el guionista original, para ver si podían tener interés en ceder los derechos. El segundo fue conseguir una guionista, que fuimos capaces de convencer a Lola Mayo para que se uniera al proyecto. El rodaje fue otro desafío, porque era en Extremadura en verano, con 44 grados a la sombra. Luego montar, encontrar un distribuidor, etc. Ha sido un reto continuo, pero también ha sido apasionante y muy divertido y la gente que la ha visto le ha gustado, o sea que no podemos pedir más.

La película está protagonizada por un reparto de estrellas, supongo que este habrá sido otro de los retos.

Sin duda, convencer a Carmen (Machi), Rossy (de Palma) y Blanca (Portillo) fue un desafío. Yo creo que es un reparto que en el cine español muy pocas veces se ha visto. Te diría que últimamente el único que ha sido capaz de mezclar un reparto tan ambicioso ha sido Almodóvar. Tuvimos que hacer un casting para el cuarto papel protagonista, el que interpreta Zoe Arnao, y fue bastante extenso, porque buscábamos una actriz joven con unas características muy peculiares y particulares.

Por la izquierda, Rossy de Palma, Anna Saura, Zoe Arnao, Pedro Aguilera, Carmen Machi, Lola mayo, Blanca portillo y Jaime Gona / Jorge Fuembuena

¿El proyecto fue una apuesta personal?

Yo creo que era la típica película que ninguna otra productora haría, porque sobre papel era complicada de levantar y a mí eso me gusta muchísimo, en el sentido de que nunca se había hecho una adaptación de una película clásica de cine español tan ambiciosa o tan consagrada, vamos a decir. Y luego creo que es una película que, aunque nos hemos empeñado en que tenga cierta tonalidad contemporánea y sea más cómica y accesible para el público más abierto, creo que los propios cimientos de la historia hacen que la película sea muy original. La película tiene muchos recovecos y eso, para la gran mayoría de los espectadores, es algo que puede hacer que les cueste entrar, pero hay que saber disfrutarlos. Pero bueno, también digo esto y el pase que hicimos en Málaga fue estupendo, con todo el teatro volcado con la película.

¿La película se entiende como una obra independiente de la original?

Yo creo que cualquiera que vea la película y no haya visto “La caza” la va a entender y disfrutar igual. Si has visto la caza o la tienes reciente, vas a ver que hay diferencia, que hay una especie de diálogo entre ambas. Hay una especie como de juegos cinematográficos entre una y otra, se complementan, pero no es imprescindible.

“La Caza” era una alegoría de la guerra civil. ¿”Día de caza” tiene algo de sátira política?

Nosotros no hablamos ni de la guerra, ni de la situación política, de lo que hablamos es un poco de la situación social actual. Sobre todo, de una situación social actual que viene heredada de esa película de 1966 de Carlos Saura, pero no nos metemos en esos líos. En ese sentido la película no, no tiene un mensaje político y es mucho más satírico todo, mucho más divertido y entretenido.

¿Qué proyectos futuros tienes en mente?

Tengo pendiente de estrenar un documental de Carlos Saura, que tendremos este año, que he producido junto con Anna Saura, su hija. Estamos terminando “El profesor”, una película que hemos rodado entre Oviedo y Avilés, dirigida por Daniel Castro y protagonizada por Javier Gutiérrez. No sabemos todavía la fecha del estreno, si este año o el que viene. Además, estamos sacando un montaje de una película que se llama “Ultravioleta”, que es muy pequeñita, pero que a mí me gusta mucho. La estamos montando en estos días y nos gustaría estrenarla el año que viene.

¿Cómo fue tu relación con el cine de niño siendo hijo del productor Juan Gona?

Desde pequeñito crecí entre rodajes y festivales y desde bien pronto tuve muy claro que me quería dedicar al cine, para bien y para mal. Creo que gracias a esa forma de vivir el cine desde tan pequeño, sumado a que mi padre trabajó con directores que también han sido muy amigos suyos, siempre he visto como un sentido de camaradería, compañerismo y familiaridad. Me gustaba la idea de poder aspirar a eso y te diría que lo estoy consiguiendo. Y es lo que más me gusta, o sea, no es solo hacer la película, sino también rodearme de gente a la que, yo qué sé, si me divorcio, les puedo llamar. El primer rodaje que vi en mi vida fue el de la serie "Villarriba y Villabajo", con 8 años, y allí conocí a gente que estaba empezando con mi padre y que han terminado trabajando conmigo, como Eva Díaz, que ha sido la directora de fotografía en casi todas mis películas, Toni Novella, que es mi socio en "El profesor", o Rafa Carmona, que es ayudante de dirección de mis películas. De ese rodaje me he llevado no solo mi vocación, sino también a muchos amigos que conforman mi familia escogida.

¿Cómo ves la situación actual de la industria cinematográfica?

Noticias relacionadas

Pues yo creo que muy bien, la gente no para de rodar. Es verdad que las taquillas están un poco más flojas ahora desde primavera, pero no se para de rodar, no se para de ver en cines, en plataformas, en festivales, en muestras, en centros de cultura, etc. La gente no para de consumir audiovisual y yo creo que estamos en un momento estupendo y que solamente va a crecer.