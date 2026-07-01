Jorge García Monsalve confirma su disposición a encabezar una candidatura de unidad en las primarias del PSOE en Oviedo

Carlos Fernández Llaneza no disputará el proceso de primarias en la Agrupación Municipal Socialista (AMSO), pero los suyos sí. Tal y como adelantó este periódico, el actual número cinco del portavoz municipal socialista, el abogado Jorge García Monsalve, está dispuesto a encabezar una candidatura de unidad que opte a la alcaldía de Oviedo y prosiga el trabajo de oposición desarrollado durante este mandato por el grupo del PSOE en el ayuntamiento.

Monsalve confirmó a LA NUEVA ESPAÑA que ha iniciado contactos dentro de la AMSO y mantenido diversas conversaciones con los candidatos que han empezado a darse a conocer para tratar de conformar una lista "de unidad", que opte por la integración de las distintas sensibilidades y refuerce la solidez de la propuesta de los socialistas ovetense de cara a las municipales del próximo año.

Jorge García Monsalve (Mieres, 1968) se crió en Gijón y es vecino de Oviedo desde hace 25 años. Empleado público de la Administración del Principado de Asturias, ha desarrollado su actividad en distintas Consejerías y Organismos Públicos de la administración autonómica (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, ERA, SEPEPA). Desde 2017 es Funcionario de carrera de la Universidad de Oviedo, desarrollando su actividad en los servicios jurídicos de la institución académica. Es militante del PSOE y afiliado de UGT. En su candidatura, que tendrá que formalizarse antes del viernes al mediodía, concurriría el núcleo duro del actual grupo municipal, fieles a Carlos Fernández-Llaneza que le auparon en las primarias de hace cuatro años.