Jorge García Monsalve confirma su disposición a encabezar una candidatura de unidad en las primarias del PSOE en Oviedo
El concejal del ayuntamiento de Oviedo encabeza el proyecto de Carlos Llaneza tras la renuncia del portavoz municipal a volver a optar a la alcaldía de Oviedo
Carlos Fernández Llaneza no disputará el proceso de primarias en la Agrupación Municipal Socialista (AMSO), pero los suyos sí. Tal y como adelantó este periódico, el actual número cinco del portavoz municipal socialista, el abogado Jorge García Monsalve, está dispuesto a encabezar una candidatura de unidad que opte a la alcaldía de Oviedo y prosiga el trabajo de oposición desarrollado durante este mandato por el grupo del PSOE en el ayuntamiento.
Monsalve confirmó a LA NUEVA ESPAÑA que ha iniciado contactos dentro de la AMSO y mantenido diversas conversaciones con los candidatos que han empezado a darse a conocer para tratar de conformar una lista "de unidad", que opte por la integración de las distintas sensibilidades y refuerce la solidez de la propuesta de los socialistas ovetense de cara a las municipales del próximo año.
Jorge García Monsalve (Mieres, 1968) se crió en Gijón y es vecino de Oviedo desde hace 25 años. Empleado público de la Administración del Principado de Asturias, ha desarrollado su actividad en distintas Consejerías y Organismos Públicos de la administración autonómica (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, ERA, SEPEPA). Desde 2017 es Funcionario de carrera de la Universidad de Oviedo, desarrollando su actividad en los servicios jurídicos de la institución académica. Es militante del PSOE y afiliado de UGT. En su candidatura, que tendrá que formalizarse antes del viernes al mediodía, concurriría el núcleo duro del actual grupo municipal, fieles a Carlos Fernández-Llaneza que le auparon en las primarias de hace cuatro años.
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