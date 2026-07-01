Los patitos del Campo San Francisco se van de vacaciones: sorpresa en Oviedo al escaparse un grupo de seis ánades del parque y llegar hasta la plaza del Fresno

Seis patitos se fueron de excursión. Alguna variante de una canción infantil parecida podría haber acudido a la memoria de los transeúntes que hoy se hayan cruzado con el llamativo grupo de aves en la calle Calvo Sotelo, marchando a buen paso, en fila, camino de la plaza del Fresno.

El grupo de ánades procede, supuestamente, del estanque de los patos del Campo San Francisco. El motivo por el que el uno de julio han decidido marcharse de vacaciones es, por ahora, una incógnita. Lo cierto es que la excursión avanzó a buen paso por la calle Calvo Sotelo este miércoles, minutos antes de las cuatro de la tarde, y se instaló, en un primer momento, en las zonas verdes de la plaza del Fresno.

La salida de los patos del Campo San Francisco, mucho menos frecuente que la de los pavos reales, cuyas escapadas siempre son celebradas en la ciudad, podría estar relacionada con el estrés que están sufriendo en su hábitat natural. En los últimos días, la caída de un roble en estanque, la limpieza y vaciado de la zona y la aparición, este mismo miércoles por la mañana, según el testimonio obtenido por algunos ciudadanos, de una plaga de ratas podría tener que ver con esta fuga vacacional de las aves.