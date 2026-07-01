La Policía detiene a un hombre tras una cadena de robos e incendios en el barrio de San Lázaro (Oviedo)

La Policía Nacional ha esclarecido varios hechos delictivos ocurridos el pasado 26 de junio en el barrio ovetense de San Lázaro, una sucesión de incidentes que, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, comenzó con el intento de robo de una autocaravana y terminó con la detención e ingreso en prisión del presunto autor.

Los hechos se iniciaron sobre las diez de la mañana, cuando varios vecinos alertaron al 091 de que un hombre trataba de llevarse una autocaravana estacionada en el aparcamiento de una urbanización. Durante la huida, el vehículo impactó contra la puerta de salida del recinto y poco después comenzó a arder, quedando prácticamente calcinado. Las llamas alcanzaron además a otros dos turismos estacionados en las inmediaciones.

Apenas veinte minutos después llegaron nuevas llamadas a la Sala CIMACC 091. En esta ocasión, vecinos de dos viviendas próximas denunciaron que un hombre había intentado acceder a una de ellas y que había conseguido entrar en otra tras forzar el acceso. Del interior sustrajo dinero, joyas y diversos efectos antes de darse a la fuga.

La rápida difusión de la información entre la Sala CIMACC 091, las patrullas de la Policía Nacional, la Policía Local de Oviedo y los investigadores permitió activar un dispositivo de búsqueda que culminó con la localización y detención del presunto autor en un corto espacio de tiempo.

La investigación fue asumida posteriormente por la Brigada Provincial de Policía Judicial, que practicó las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y acreditar la presunta participación del arrestado. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.

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La Policía Nacional agradeció la colaboración ciudadana y destacó la importancia de avisar de inmediato a los servicios de emergencia ante cualquier hecho delictivo o situación sospechosa.