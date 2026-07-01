La quedada de un grupo de futboleros de Oviedo para observar el gran eclipse de sol desde el aparcamiento del Tartiere: "Qué mejor que verlo en nuestra segunda casa"

Asturias se prepara para un fenómeno histórico del que será testigo privilegiado. Aunque el Mundial sea la gran cita del año para los más futboleros, muchos tienen marcado en rojo en sus calendarios otra fecha: el eclipse solar del 12 de agosto. Es el caso de Daniel Fernández y Pedro Zahonero, vecinos de Oviedo. Ambos juegan en Crooner United, un equipo de la liga de fútbol siete que enfrenta a clubes de la ciudad. El 12 de agosto se juntarán para ir a un campo de fútbol, pero no se vestirán de corto, porque han quedado para ver el eclipse de sol en el parking del Carlos Tartiere, una de las cuatro ubicaciones que el Ayuntamiento ha habilitado como puntos de observación.

Pedro Zahonero es gallego de nacimiento y cuando tuvo lugar el eclipse solar anual del 3 de octubre de 2005 vivía en Vigo, la ciudad que primero vio el fenómeno astronómico en Europa y uno de los pocos sitios del país donde se vio en su máximo esplendor. "Yo no lo recuerdo porque tenía cuatro años, pero mi madre me ha contado que fuimos todos a verlo y tenía ganas de volver a vivirlo", explica.

Daniel Fernández es aficionado del Real Oviedo, factor que ha influido en su decisión de ver el eclipse desde el Carlos Tartiere. "Quería verlo en un sitio especial y al ver que el Tartiere era uno de los puntos habilitados dije qué mejor que verlo en mi segunda casa", afirma. Todo ello contribuirá a engrandecer lo que considera que es "un momento que solo pasa una vez en la vida".