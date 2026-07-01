La quedada de un grupo de futboleros de Oviedo para observar el gran eclipse de sol desde el aparcamiento del Tartiere: "Qué mejor que verlo en nuestra segunda casa"
Los jugadores del Crooner United se reunirán en las afueras del estadio para disfrutar del fenómeno astronómico
Asturias se prepara para un fenómeno histórico del que será testigo privilegiado. Aunque el Mundial sea la gran cita del año para los más futboleros, muchos tienen marcado en rojo en sus calendarios otra fecha: el eclipse solar del 12 de agosto. Es el caso de Daniel Fernández y Pedro Zahonero, vecinos de Oviedo. Ambos juegan en Crooner United, un equipo de la liga de fútbol siete que enfrenta a clubes de la ciudad. El 12 de agosto se juntarán para ir a un campo de fútbol, pero no se vestirán de corto, porque han quedado para ver el eclipse de sol en el parking del Carlos Tartiere, una de las cuatro ubicaciones que el Ayuntamiento ha habilitado como puntos de observación.
Pedro Zahonero es gallego de nacimiento y cuando tuvo lugar el eclipse solar anual del 3 de octubre de 2005 vivía en Vigo, la ciudad que primero vio el fenómeno astronómico en Europa y uno de los pocos sitios del país donde se vio en su máximo esplendor. "Yo no lo recuerdo porque tenía cuatro años, pero mi madre me ha contado que fuimos todos a verlo y tenía ganas de volver a vivirlo", explica.
Daniel Fernández es aficionado del Real Oviedo, factor que ha influido en su decisión de ver el eclipse desde el Carlos Tartiere. "Quería verlo en un sitio especial y al ver que el Tartiere era uno de los puntos habilitados dije qué mejor que verlo en mi segunda casa", afirma. Todo ello contribuirá a engrandecer lo que considera que es "un momento que solo pasa una vez en la vida".
De Cos: "Para ese día, hay que tener un plan A, pero también B y C"
Francisco Javier de Cos es el director del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA) de la Universidad de Oviedo, uno de los organismos que ha contribuido a divulgar las claves de este fenómeno astronómico en los últimos meses. A pesar de su condición de experto en la materia, el día 12 de agosto vivirá el eclipse como un aficionado más: "Ese día el instituto no organiza nada porque una experiencia tan especial se tiene que vivir de manera personal, es un día para nosotros", señala el director.
De Cos recomienda a todo el mundo "tener un plan A, un plan B e incluso un plan C", como va a hacer él. Su idea principal es quedarse en Asturias cerca de la playa, en la zona del Cabo Peñas. En caso de que la predicción meteorológica vaticine un día nublado, irá a una casa que tiene en León y, si allí el cielo también estuviese cubierto, tiene un último refugio en la casa que tiene un familiar en Palencia. "Es fundamental elegir bien la posición, porque el sol va a estar muy bajo y cualquier árbol, edificio o la propia bruma de la costa puede tapar el eclipse" y, por ello, su consejo es ir unos días antes al sitio elegido y comprobar que la visibilidad y las condiciones son las adecuadas.
Más importante aún que la ubicación será la protección. "En ningún momento podemos mirar al sol directamente, excepto en el instante de totalidad, que es el minuto y cuarenta segundos en el que la luna cubre totalmente el sol", advierte el científico. El resto del fenómeno deberá observarse con gafas homologadas. Todas estas indicaciones permitirán disfrutar en su máxima plenitud de una "noche mágica" en la que el eclipse culminará con el ocaso y coincidirá también con la noche de las Perseidas
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