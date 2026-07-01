Relevo al frente de la Escuela de Arte de Oviedo: Pedro Velasco asume la dirección con la determinación de afianzar la oferta educativa y la vista puesta en el 250.º aniversario del centro

La implantación el próximo curso del ciclo formativo de grado superior en Artes Plásticas y Diseño de Cómic, largamente peleado por la Escuela de Arte de Oviedo y de cuya consecución se supo hace poco más de una semana, pone la guinda a los ocho años de Laura Gutiérrez en la dirección del centro. Tras dos mandatos, los cuatro años iniciales y una prórroga, la profesora de Grabado cede el testigo a uno de sus más estrechos colaboradores, Pedro Velasco, profesor de Fotografía y hasta ahora jefe adjunto de estudios. El relevo se consuma sin fracturas y bajo el signo de la continuidad, con la determinación de su nuevo máximo responsable de que la Escuela sea una presencia activa y una referencia en el panorama artístico asturiano.

Pedro Velasco (El Franco, La Caridad; 1972) se propone «mantener y afianzar» la oferta educativa de un centro en el que el curso pasado estudiaron 312 alumnos y que lleva años con la matrícula al alza. El curso que viene, con la incorporación del nuevo ciclo de Cómic, impartirá nueve especialidades diferentes. Si la demanda sigue subiendo, el nuevo director cree que habrá posibilidades de aumentar y diversificar la oferta en familias formativas con menos desarrollo en el centro, como Interiores, con los estudios de paisajismo, o la de Artes del Libro, con encuadernación.

Velasco asume su nueva responsabilidad con un aniversario en mente. «En 2035 cumplimos 250 años, somos la institución educativa dependiente del Principado más antigua, de 1785», indica, y con esa efeméride en el horizonte piensa en afrontar mejoras y reparaciones en el edificio y sus accesos.

Laura Gutiérrez (Oviedo, 1959) deja la dirección de la Escuela, pero seguirá ejerciendo la docencia al menos durante el próximo curso. Cierra el capítulo de la dirección «superfeliz, porque hay un relevo superinteresante». De estos últimos años valora muy positivamente «la capacidad de trabajar en equipo de docentes y no docentes» y de hacerlo, además, «de forma más transversal».

Por supuesto, la consecución del grado superior de los estudios de Cómic es una de sus grandes satisfacciones de Laura Gutiérrez, pero también está orgullosa de lo conseguido en «la internacionalización» de la Escuela, «con una oficina Erasmus muy eficiente y convenios con escuelas y centros de arte que ya querrían tener muchas facultades de Bellas Artes». Recientemente han logrado que las facultades de Bellas Artes de Burdeos, en Francia, y de Polonia, se sumen al proyecto Libro Omega, para cuya ejecución la Escuela rescató su editorial «42 líneas». Juntas concurrirán a los certámenes internacionales.

Pedro Velasco se incorporó a la Escuela de Arte de Oviedo hace cuatro años. Había aprobado las oposiciones en la comunidad de Castilla-La Mancha, donde ejerció la docencia en Albacete y Talavera de la Reina. A Oviedo llegó sin ninguna intención de complicarse en cargos de gestión y sin conocer a la entonces directora. Sin embargo, ambos conectaron y Pedro Velasco acabó implicándose en su proyecto, primero como responsable de Extensión Cultural y luego en la jefatura adjunta de estudios. Ahora asume su nueva tarea con «mucha ilusión y ganas de trabajar». Su intención es seguir los pasos de su predecesora y continuar «aumentando la presencia en la vida cultural de la ciudad».

El próximo curso Job Sánchez asumirá la jefatura de estudios de la Escuela, Leonor Fernández será su adjunta y Laura Gutiérrez se hará cargo de Extensión Cultural. Sergio Montes continúa en la secretaría del centro. Pedro Velasco y Laura Gutiérrez no dejan pasar la oportunidad de manifestar su agradecimiento a José Santos, jefe de estudios hasta este curso.

Noticias relacionadas

El curso 2026-2027 llegará cargado de novedades. Además de la nueva formación superior en Cómic, que ha suscitado un gran interés y muchas consultas, la Escuela de Arte de Oviedo tiene en marcha una colaboración con el Museo de Bellas Artes de Asturias, para impartir parte de las clases en sus dependencias, y planea extender esa iniciativa a otras instituciones como Laboral Centro de Arte. "Es fundamental que un centro como la Escuela esté imbricada en todo lo que se hace en la comunidad. Tenemos que estar ahí y esta es una manera de que el alumnado se forme más conectado con la realidad social", indica Laura Gutiérrez. El centro también está muy implicado en el proceso para la consecución de la Capitalidad Cultural Europea de Oviedo en el año 2030.