La renuncia de Llaneza abre la batalla en el PSOE de Oviedo para elegir candidato

Si lo que pretendía la Federación Socialista Asturiana era ahorrarse problemas y avanzar por la política de los hechos consumados cuando anunció –esta lunes– que las primarias de Oviedo se celebrarían de inmediato, en pleno mes de julio, el tiro le está saliendo por la culata. Ayer, en menos de 24 horas, después de confirmarse un candidato alternativo, el que se suponía que volvería a optar al puesto anunció su renuncia a concurrir a las primarias. La salida del portavoz socialista en el ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, de la carrera para volver a optar a la alcaldía deja por el momento una Agrupación Municipal Socialista (AMSO) metida en un proceso de primarias muy disputado. Aunque ayer solo había anunciado de forma oficial su candidatura el secretario de las Juventudes Socialistas, Sergio Llera, este periódico también pudo confirmar que un sector alternativo se ha agrupado en torno a la abogada naveta y exdirectora del Instituto Asturiano de la mujer, Almudena Cueto, que concurrió en 2015 el puesto número ocho de la lista que dio la alcaldía del PSOE a Wenceslao López.

No serán los únicos si se confirman todas las posibilidades que a día de hoy se tienen en cuenta en la AMSO. La renuncia de Carlos Fernández Llaneza a ser candidato por motivos que calificó como "estrictamente personales" no quiere decir que el "llanecismo" no vaya a estar presente en las primarias. Él mismo, en el comunicado que hizo público ayer a primera hora de la tarde, insistía en ese aspecto: "Este no es el momento de empezar de cero ni de abrir etapas de incertidumbre, sino de seguir construyendo sobre el trabajo realizado; los desafíos que tenemos por delante exigen un liderazgo con experiencia para poder darle continuidad. Lo construido durante estos años merece continuidad. Hemos puesto unas bases sólidas y hemos ofrecido a la ciudadanía una alternativa real e ilusionante frente a la que plantea la derecha".

Todo ese alegato se resume en la idea, también expresada en el texto, de "dar el relevo a otra persona para que asuma el liderazgo". Según las fuentes consultadas por este periódico, ese candidato del entorno de Llaneza podría ser Jorge García Monsalve, que ya ejerce en la actualidad como uno de los hombres fuerte del PSOE dentro de la oposición municipal a Canteli.

En el grupo de los concejales actuales, muy vinculada a otros sectores pero con muchos apoyos internos, tampoco se descarta que Natalia Sánchez Santa Bárbara presente candidatura. Ya lo hizo en las anteriores primarias y aunque quedó apeada en la primera vuelta, su apoyo a Llaneza acabó dándole a éste la victoria frente a Ricardo Fernández y garantizándole a ella el puesto número dos en la lista a las elecciones municipales.

Más allá de las lógicas vinculadas con el actual grupo municipal, también se apunta a Enrique Rodríguez Nuño, actual director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado de Asturias. No es la primera vez que se cita su nombre en estos procesos, aunque en anteriores ocasiones no acabó consolidando una candidatura.

La incógnita de quién se presentará al final que despejará en los próximos días. Los candidatos tienen de plazo entre el jueves y el viernes al mediodía par formalizar sus candidaturas. Después, a lo largo de la siguiente semana, deberán presentar los avales, entre un 15% y un 20% de toda la militancia. Eso significa algo más de un centenar de apoyos. Conseguirlos en pleno mes de julio y con un escenario tan fragmentado se puede convertir en una misión muy difícil que, quizá, acabe simplificando la ecuación final de las primarias socialistas en Oviedo.

En lo que coinciden los candidatos que han confirmado su presencia en el proceso es que los plazos y el calendario ofrecido por la FSA van en el sentido contrario de lo que pide la militancia: mayor posibilidad de debate y tiempos largos para madurar las propuestas y establecer alianzas fuertes que luego aporten garantías en las elecciones.