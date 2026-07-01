La ruina de vivir en el barrio de La Tenderina: «Estamos abandonados, somo el patito feo de Oviedo»

En La Tenderina hay calles donde las fachadas derruidas, los solares cubiertos de maleza y las casas apuntaladas forman parte del paisaje cotidiano desde hace tanto tiempo que muchos vecinos apenas recuerdan cómo era aquello antes del abandono. El informe municipal publicado por este diario, que sitúa al barrio a la cabeza de Oviedo en expedientes abiertos por parcelas, solares e inmuebles deteriorados, no hace más que darle la razón a los ovetenses que viven en la zona. «Vivir entre ruinas es una vida ruinosa. Estamos abandonados, somos el patito feo de esta ciudad», resume Ramón Junquera.

Cansados de promesas y de trámites que avanzan «a un ritmo muy inferior al de la degradación del barrio», vecinos como Álvaro Marín reclaman que las demoliciones y la recuperación de estos espacios «se aceleren de una vez» y sirvan para transformar esta zona del este de Oviedo en una zona «con futuro».

Entre otras cosas, los vecinos consideran que un plan integral contra las ruinas abriría el camino a una de las grandes reivindicaciones del barrio: el parque del este, un gran espacio verde en la loma de Abuli que conecte con sus casas. «Eso es lo que se necesita. Ahora mismo hay pisos relativamente nuevos al lado de zonas muy degradadas», señala Marín.

Benigno Seoane también espera que la piqueta funcione a mejor ritmo. «Aquí enfrente había una casa que llevaba años hecha polvo y se terminó cayendo antes de que la tiraran», recuerda. «Cualquier día va a haber una desgracia porque alguien va a acabar aplastado», añade.

Los vecinos denuncian que en los solares vacíos y en los inmuebles abandonados se genera tanta suciedad «que cada día hay más ratas», pero ese no es el único problema. «La consecuencia de todo esto es que el barrio se ha llenado de okupas y de personas conflictivas que se enfrentan a los vecinos», asegura Pili Tamargo. «Necesitamos que se nos haga caso, que no haya tantas promesas y que se limpie todo esto de una vez por todas», remata.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que los técnicos de la Oficina de Rehabilitación, dependiente de la concejalía de Urbanismo, ya están actuando en la zona y que, desde mayo de 2024, se han ejecutado seis demoliciones en La Tenderina.

Los responsables de Urbanismo defienden que el servicio ha permitido desbloquear situaciones enquistadas durante años, aunque admiten que los procedimientos son lentos al afectar a propiedades privadas y exigir plazos legales antes de intervenir.

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Aun así, el concejal del área, Nacho Cuesta, asegura que seguirá trabajando para completar las actuaciones pendientes. Los vecinos, mientras tanto, piden que esos trámites no sigan marcando el ritmo del deterioro.