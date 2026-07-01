Trescientos veintiocho alumnos de «Taller 3» exponen sus obras en "Punto de encuentro"

La escuela municipal de artes plásticas y escénicas «Taller 3» ha establecido en la sala Adolfo Saro del Instituto Asturiano de la Juventud su primer «Punto de encuentro», que girará, hasta el día 14, en torno a la pintura. Desde el día 17 cogerá el relevo la cerámica y la escultura.

Trescientos veintiocho alumnos con edades comprendidas entre los 4 y los 93 años participan en las dos exposiciones programadas. En la muestra de pintura, inaugurada este miércoles, se eligió, para todas las obras, el formato circular, que es «difícil». «Se planteó a los alumnos que fuese un punto de encuentro con lo que quisiesen, un recuerdo, un deseo, un lugar...», aseguró Sandra Gallo, monitora de «Taller 3».

Marián García volvió, con su obra «Ayer Perlora», a su infancia y juventud. Un trabajo con el que quiso también lanzar un mensaje para recuperar esa zona. «Trabajé con veladura y textura acrílica», dijo. Muy cerca de su obra, el trabajo elaborado por Victoria Ruiz, que lleva por título «Etéreo». «Es un estudio sobre la luz y el color, donde juego con diferentes texturas y intensidades», aseguró. El formato circular «no es habitual, es más difícil trabajar con él», señaló García.

En la exposición de pintura, los alumnos de menor edad mostraron sus autorretratos. «Los marcos fueron realizados con arcilla por alumnos de cerámica», destacó Sonia Cañal.

Un proyecto que cumple 46 años

A la inauguración de la exposición asistieron el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, y la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González. El edil agradeció la labor de los profesores y dio la enhorabuena a los alumnos que participan en las dos exposiciones organizadas. González elogió la tarea desarrollada desde «Taller 3».

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La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. La exposición de cerámica y escultura se inaugurará el 17 de julio a las 19.30 horas. La escuela municipal de artes plásticas y escénicas cumple 46 años con un proyecto pionero con la intención de aplicar conceptos pedagógicos vinculados al arte desde nuevas perspectivas didácticas atendiendo a criterios creativos experimentales. n