Vox avisa sobre las multas de la ZBE de Oviedo: "No pararemos hasta que el dinero vuelva al bolsillo de quienes nunca debieron pagarlas”

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo advirtió este miércoles al equipo de gobierno del PP de que la reciente resolución judicial que obliga al Ayuntamiento de Madrid a anular las sanciones impuestas por su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se trata de "un serio aviso sobre un modelo sancionador que, cada día acumula más dudas jurídicas y un gran rechazo social". “No pararemos hasta que el dinero de las sanciones vuelva al bolsillo de quienes nuca debieron pagarlas”, manifestó la portavoz de la formación, Sonsoles Peralta.

En este sentido, desde la agrupación recuerdan que el recurso contencioso-administrativo que han presentado contra la ordenanza que regula esta área se admitió a trámite y que se ha hecho lo propio con una demanda ante los tribunales en paralelo a las primeras sanciones derivadas de la aplicación su aplicación, que "ya están llegando a los ovetenses".

“El Partido Popular debería dejar de mirar hacia otro lado y empezar a preguntarse si quiere llevar a Oviedo por el mismo camino que otras ciudades, donde los tribunales están poniendo en cuestión este modelo de restricciones y multas”, advirtió Peralta. Por otro lado, desde Vox también afean al Partido Popular haber construido "una gran falacia" para respaldar la ZBE "con el aplauso de sus amigos socialcomunistas".

En opinión de Peralta, desde el gobierno local se pretende "hacer creer a los ovetenses que todo responde a motivos de salud pública, cuando la realidad es muy distinta". Para refutar este argumento, el partido asevera que las restricciones se imponen "precisamente en una zona donde los propios datos reflejan una buena calidad del aire". "Mientras, se olvidan de miles de ovetenses, que viven en otros barrios del municipio y que también soportan los efectos de la contaminación ambiental", pero no implantan restricciones en esas otras zonas porque "no recaudarían los millones de euros que esperan obtener a base de multas en el centro de la ciudad”.

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Así, Vox exige al equipo de gobierno que abandone un modelo que, "lejos de resolver problemas ambientales, está generando inseguridad jurídica, perjuicios económicos y un creciente rechazo entre los ciudadanos".