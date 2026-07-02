Los aspirantes a la candidatura del PSOE en Oviedo negocian alianzas para evitar la división

Hoy se abre el plazo para que los candidatos de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) que quieran concurrir al proceso de primarias confirmen su decisión, pero todo hace indicar que la dejarán para el último momento, mañana al mediodía. La proliferación de candidaturas después de la renuncia de Carlos Fernández Llaneza, con hasta cinco posibles grupos en disputa, ha acelerado en las últimas horas las conversaciones entre las distintas facciones con el objetivo de avanzar hacia propuestas de integración. El objetivo en la AMSO es reducir al mínimo esta división y poder afrontar un proceso de primarias con el menor número posible de candidatos.

De momento, y tras el anuncio realizado el martes por el secretario de las Juventudes Socialistas de Asturias, Sergio Llera, ayer confirmaron su intención de optar a las primarias dos de los nombres que ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Uno es Jorge García Monsalve, que representa la continuación del trabajo hasta ahora liderado por Carlos Fernández Llaneza y por todo el grupo municipal. El otro, es el de la abogada Almudena Cueto, que pretende aglutinar a un sector crítico dentro de la AMSO.

Monsalve anunció su decisión con la idea de partida de la confluencia. Parte de la idea expresada por Carlos Fernández Llaneza de que no se puede partir de cero y de que el trabajo que se vaya a realizar ahora tiene que construir a partir del proyecto elaborado durante este mandato por el grupo municipal socialista, donde Monsalve se desempeña como concejal y hombre fuerte de Llaneza. Pero también busca, recalcó, la "unidad" dentro de la AMSO.

Fuentes conocedoras del proceso indicaron que ya se habrían abierto algunas negociaciones de cara a integrar otras sensibilidades antes para no ampliar el número de candidaturas –lo que se traduce también en una lucha más encarnizada y agónica por lograr el número mínimo de avales–.

Por otra parte, Almudena Cueto lanzó un comunicado oficial en el que expresó la necesidad de un "cambio de modelo" de ciudad y una "alternativa socialista" capaz de escuchar a los vecinos, centrada en "los cuidados" y "los barrios". "Nuestro propósito no es impulsar Oviedo como si fuera únicamente una marca. Es decidir hacia dónde queremos llevar la ciudad, con qué valores y para mejorar la vida de quiénes", señala Cueto, que propone pensar la política municipal desde las necesidades reales de las personas y no desde "la inercia institucional o la gestión de escaparate".

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Ahora queda por saber si otras opciones que se barajan, como la que representa la concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara o el Director general de Mayores Enrique Rodríguez Nuño, se consolidan en nuevas candidaturas o encuentran acomodo e integración entre ellas o con las ya existentes.