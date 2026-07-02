Las Caldas, en pie de guerra en Oviedo contra el ruido, la basura, las barbacoas y las "raves" en su playa fluvial: "Están matando el valle"

Afluencia masiva, barbacoas con riesgo de incendio, contaminación acústica, fiestas "rave" veraniegas y gente de "botellón y consumiendo porros", con algún coma etílico. Esta es parte del historial de "ruido y basura" que denuncian los vecinos de Las Caldas sobre la playa fluvial del río Nalón a su paso por la localidad que, además, suma ser una zona de baño sumamente peligrosa donde los sustos y las muertes son desgraciadamente habituales. Los habitantes del área ya no pueden más; se sienten "desamparados" ante sus reiteradas quejas administrativas y a las fuerzas de seguridad, que según cuentan caen en saco roto.

El comportamiento "incívico" de los bañistas "está matando el valle", lamentan. Por ello, claman por una intervención de la corporación que provea de "soluciones", un ruego al que se une el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que realizó una visita al Nalón y anunció que llevará el tema al Pleno y comisiones municipales. "Están desesperados, sin respuesta policial, ni de la administración pública; es inaceptable", advirtió el concejal Alejandro Suárez, que alertó del "daño" que provoca esta coyuntura a la "marca Oviedo".

Tamara Ferrero, portavoz de los vecinos, transmite las incidencias a pie de orilla. La tranquilidad empezó a agrietarse hace un par de años, "poquito a poco", con "alguna familia que ponía la música muy alta", pero nada más allá. El "descontrol" llegó hace un año. El volumen de bañistas se multiplicó y desborda el río cada día caluroso con grupos variopintos, de familias a jóvenes con "su alijo de sustancias" para fumar y altavoces en los que ponen música "a todo trapo", perturbando la paz vecinal y fauna local.

Bañistas este jueves en la playa fluvial a orillas del río Nalón, en Las Caldas. / Luisma Murias

La afluencia de gente no es el problema en sí, sino en "incivismo", reitera Ferrero secundada por la secretaria de la asociación Ecos de Lluera de Las Caldas, Claudia Delgado, que añade como queja los abundantes restos que dejan los visitantes. "Yo que vengo prácticamente a diario con mi perra, en verano esto es un horror de bolsas de basura, latas de cerveza...", atestigua la mujer, de cuyo relato dan fe unos desperdicios cercanos.

"Las barbacoas también nos preocupan", asevera Delgado, porque "aunque estamos al lado del río hay mucha vegetación, mucha seca" con el riesgo de incendio que lleva aparejado. "Eso es un yesquero, arde todo", añade Ferrero.

El verano de 2025 marcó un punto de no retorno en la ribera con incidentes de varios tipos. "Se hizo una ‘rave’; trajeron carpa y todo... no vi nunca altavoces tan grandes", denuncia Ferrero. Además, el aparcamiento de la piscina de Las Caldas fue escenario de botellones que terminaron en urgencias con "dos comas etílicos", menciona. No obstante, lo más grave fue la pérdida de vidas en un río que siempre fue respetado por los oriundos y "muy traicionero". "Aquí han fallecido bastantes personas por desgracia, el último el año pasado un chiquito de 18 años", recuerdan. Esta peligrosidad es ignorada por los bañistas, por despreocupación o desconocimiento.

"A remolque y mal"

Izquierda Unida no ahorró críticas hacia la gestión del gobierno local en su visita a Las Caldas. Suárez, que acudió con la concejala Cristina Pontón, calificó de "irracionalidad absoluta" la falta de planificación en el entorno. Para el edil, el Ayuntamiento de Oviedo está actuando tarde y de forma ineficiente.

"¿Dónde están?; porque vamos siempre a remolque y mal", afeó. "¿Vamos a volver a tener ahogados? ¿Vamos a esperar a que una barbacoa provoque una desgracia forestal?", cuestionó con preocupación el concejal, exigiendo que el medio natural se sitúe "en el centro de las políticas" de un Oviedo que, "si no cuida esta reserva natural, va a ver dañada su marca y para que su gente disfrute de un entorno de calidad". Suárez vinculó, además, este supuesto abandono con otros conflictos industriales de la zona, como la planta de asfalto de Priorio, acusando al equipo de gobierno del Partido Popular de "temblar" ante los intereses empresariales mientras ignora las llamadas de auxilio de las parroquias rurales. n