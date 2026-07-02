La Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Oviedo impulsan un programa de asesoramiento personalizado para fortalecer el comercio de barrio

La Cámara Oficial de Comercio y el Ayuntamiento de Oviedo, a través del programa Oviedo Emprende, ponen en marcha “Oviedo avanza, comercio en acción" , una iniciativa destinada a reforzar la competitividad del comercio local mediante un programa de asesoramiento personalizado dirigido a 28 establecimientos de distintos barrios de la ciudad. El proyecto tiene como objetivo impulsar el comercio de proximidad, fomentar la colaboración entre establecimientos y reforzar la imagen del pequeño comercio como un elemento esencial de la identidad y la vida cotidiana de Oviedo. Al finalizar el programa, cada participante dispondrá de un plan de acción personalizado adaptado a sus necesidades y características.

Cartel del programa "Oviedo avanza" / CC

El proceso de selección de los comercios participantes ya está abierto y el trabajo de campo comenzará en las próximas semanas finalizando a mediados de octubre. Durante ese periodo, los comercios recibirán un acompañamiento continuo por parte de profesionales especializados, que realizarán visitas presenciales para analizar aspectos como el espacio comercial, el producto, la organización del establecimiento y el funcionamiento del equipo. Las asesorías abordarán áreas clave para mejorar la competitividad del comercio, como la presentación del producto y el escaparate mediante técnicas de "visual merchandising", la distribución del punto de venta, la atención al cliente, la estrategia digital y el fortalecimiento de los equipos. Asimismo, cada establecimiento contará con un proceso de mentoría que garantizará un seguimiento personalizado durante todo el programa. Además del trabajo individual, "Oviedo avanza, comercio en acción" contempla la celebración de acciones conjuntas entre todos los establecimientos participantes para favorecer el intercambio de experiencias, generar alianzas y crear una red de colaboración entre los comercios de la ciudad.

La iniciativa parte de la convicción de que el comercio de proximidad constituye uno de los principales activos de Oviedo. Más allá de su actividad económica, los establecimientos forman parte de la identidad de los barrios y de la vida diaria de sus vecinos. Con este proyecto, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Oviedo buscan reforzar esa conexión, poniendo en valor la diversidad y singularidad de cada negocio y promoviendo, al mismo tiempo, una imagen común de un comercio local dinámico, cercano y preparado para afrontar los nuevos retos.