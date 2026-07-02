Comienzan las obras de mejora de varios caminos de Las Regueras
Los trabajos se desarrollarán en el camino El Sucu-Alto La Trapa, los viales de Premoño y el acceso al área recreativa de Bolgues
Nicolás Silva García
Comienzan las obras de mejora y acondicionamiento de diversos caminos del concejo de Las Regueras. Se trata de unas actuaciones destinadas a reforzar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad y garantizar la conservación de varias infraestructuras viarias de uso cotidiano para los vecinos. Se desarrollarán en tres actuaciones diferenciadas: la mejora del camino El Sucu-Alto La Trapa, el acondicionamiento de varios viales en Premoño y la adecuación del acceso al área recreativa de Bolgues.
La primera de las intervenciones ya ha comenzado en el camino nº 739 El Sucu-Alto La Trapa, correspondiente al tramo final del camino RE-1, al que se accede tanto desde la carretera AS-314 (Soto-Santa Cruz de Llanera) como desde el Alto de La Reigada, en la AS-237 (Grado-Avilés). La actuación abarca un recorrido de 1.325 metros, con un ancho variable de entre 3,5 y 4 metros, y contempla la limpieza y perfilado del camino, cunetas y taludes, la mejora del drenaje, la renovación del firme, la señalización horizontal y vertical de la vía y la instalación de barreras de seguridad en los puntos necesarios.
El proyecto incluye además el acondicionamiento de 1.205 metros de viales interiores en Premoño. Se trata de varios caminos que presentan distintos estados de conservación y sobre los que se llevará a cabo una limpieza integral de la plataforma y sus márgenes, así como trabajos de mejora del firme, que constituirán el grueso de la intervención. Asimismo, se instalarán señales de STOP en los cruces con la carretera general para reforzar la seguridad del tráfico.
La tercera actuación se desarrollará en el acceso al área recreativa de Bolgues, donde se mejorará un camino de 274 metros de longitud y una anchura media de 3,5 metros, además de las dos zonas de aparcamiento anexas, que presentan un importante deterioro.
Pavitek con un presupuesto de cerca de 180.000 euros, son los encargados de estas obras que contemplan la limpieza completa del camino, cunetas y elementos de drenaje, el desbroce de la vegetación en las áreas de estacionamiento, la retirada de la capa de tierra vegetal, la construcción de una cuneta-badén de hormigón para mejorar la evacuación de las aguas, la extensión y compactación de una capa de zahorra artificial en los aparcamientos y la reposición de varios tramos de la valla de madera que delimita el área recreativa.
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