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Los contaminantes del aire se vuelven a disparar en Oviedo esta madrugada, denuncian los ecologistas

El benceno alcanza un valor de 24,3 microgramos por metro cúbico en Trubia

Vista general de Trubia.

Vista general de Trubia. / IRMA COLLIN

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Nicolás Silva García

La pasada madrugada en Oviedo se dispararon los valores del benceno. Según denunció la Coordinadora Ecoloxista, Trubia alcanzó un valor de 24,3 microgramos por metro cúbico, de este peligroso contaminante.

La Directiva Europea 2024/2881 establece un valor límite de 3,4 microgramos por metro cúbico de media anual. Los ecologistas recuerdan que Oviedo presenta desde hace años los peores datos de Asturias de este contaminante. Se elevan también los valores de las partículas de menos de 2,5 micras. En la estación de control de la calidad del aire en Trubia se registró un valor de 69 microgramos por metro cúbico de este contaminante esta madrugada.

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La OMS recomienda no exponerse a ninguna concentración del beceno, ya que no encuentra ningún nivel de concentración de benceno en el aire por debajo del cual no se prevean consecuencias adversas para la salud, debido a su alto potencial cancerígeno Tambien recomienda para las partículas de menos de 2,5 micras no superar el límite de 5 microgramos por metro cúbico de media anual y de 15 en la media diaria. La Directiva Europea 2024/2881 establece la media anual en 10 microgramos por metro cúbico. Hay que recordar que Oviedo presenta desde hace años los peores datos de Asturias de este contaminante.

Según se recoge en el RD 34/2023 "cuando se supere o se prevea que se va a superar el umbral de información o de alerta del anexo, las administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias de urgencia e informarán a la población". Lo que ni el Principado ni el Ayuntamiento han hecho, denuncia la Coordinadora.

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«Los estudios que demuestran cómo afecta la contaminación ambiental a la salud personal», denuncian, «no pueden ser obviados por una clase dirigente que no toma las suficientes medidas, poniendo en peligro a la población».

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