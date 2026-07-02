Débora Torreira hace historia en Oviedo como la primera mujer comisaria de una Policía Local en Asturias
La agente ovetense, internacional de balonmano con República Dominicana y medallista en los Juegos Centroamericanos, asume junto a Jacobo Ferández una de las dos plazas que llevaban tres años vacantes
La Policía Local de Oviedo ha escrito este jueves una página inédita en la historia de las fuerzas de seguridad municipales asturianas. Débora Torreira se ha convertido en la primera mujer que alcanza el empleo de comisaria en una Policía Local del Principado, un hito que coincide con la toma de posesión de Jacobo Fernández, con quien compartirá la responsabilidad de cubrir dos plazas que permanecían vacantes desde hace tres años.
Torreira asumirá la dirección del área administrativa del cuerpo, desde donde coordinará servicios como Secretaría, Transportes, Movilidad, Sanciones, Licencias o las notificaciones procedentes de los juzgados. Su nombramiento completa la estructura de mando encabezada por el comisario principal, Javier Lozano, y supone un importante refuerzo organizativo para la plantilla.
Su ascenso culmina una trayectoria marcada tanto por la vocación de servicio como por el deporte de élite. Antes de incorporarse a la Policía Local de Oviedo en 2020, desarrolló su carrera profesional en la Policía Nacional, con destinos en Sagunto, Barcelona y Gijón. En estos seis años en la capital asturiana ha ido asumiendo nuevas responsabilidades hasta alcanzar ahora la categoría de comisaria.
Paralelamente, Torreira ha mantenido una destacada carrera deportiva en el balonmano. Internacional con la selección de la República Dominicana desde 2010, ha participado en competiciones internacionales y ha conquistado, entre otros logros, la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos de 2023. Su trayectoria siempre ha estado ligada a la capacidad para compaginar el deporte de alto nivel con su trabajo policial y su formación académica, completando los estudios de Criminología y avanzando también en Derecho.
Quienes la conocen destacan su capacidad de trabajo y una constante voluntad de superación, cualidades que ahora traslada a una nueva responsabilidad dentro del organigrama de la Policía Local ovetense.
Su nombramiento supone además un paso simbólico para las policías locales asturianas al romper un techo de cristal que permanecía intacto desde la creación de estos cuerpos. Hasta ahora ninguna mujer había alcanzado la categoría de comisaria en una Policía Local del Principado.
La toma de posesión de Torreira y Fernández pone fin a tres años con ambas plazas de comisario sin cubrir. Mientras Fernández dirigirá el área operativa, Torreira se responsabilizará de toda la gestión administrativa del cuerpo, una reorganización que la plantilla considera positiva al reforzar la estructura de mando y mejorar el funcionamiento interno del servicio.
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